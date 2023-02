Nouveau chef des opérations chez LRDG pour gérer la croissance de l'entreprise





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Language Research Development Group (LRDG), la principale plateforme d'apprentissage des langues au Canada, offrant une méthodologie unique d'expertise en tutorat et de soutien en ligne, a annoncé aujourd'hui la promotion de Jeremy Frohlich, directeur du développement des affaires, au poste de chef des opérations.

« Je suis extrêmement fier de la contribution de Jeremy à avoir mené la compagnie, là où nous sommes aujourd'hui, en croissance rapide, axée sur le client et prête pour la diversification mondiale. Sa nomination au poste de COO est une reconnaissance bien méritée de ses réalisations. Alors que LRDG est sur le point d'atteindre de nouveaux paliers de succès, je suis impatient de travailler avec Jeremy en tant que leader de confiance et esprit d'entreprise pour mener LRDG vers l'avenir », a déclaré Julius Frohlich, PDG de LRDG.

Jeremy a rejoint l'entreprise en 2013 après avoir complété son Baccalauréat au John Molson School of Business de l'Université Concordia. En 5 ans, il est devenu gestionnaire de ventes, avant de joindre une startup en e-commerce pendant 2 ans. Depuis son retour en tant que directeur de ventes, Jeremy travaille de près avec la haute gestion et le PDG en transformation digitale, alors que la compagnie connait une croissance importante. Jeremy vient de finir son MBA à McGill et cherche déjà sa prochaine opportunité d'apprentissage.

En plus de tout cela Jeremy est un sportif dans l'âme, un grand lecteur et fier mari. Le reste du temps, vous pouvez le trouver avec son adorable chien!

« LRDG est un pionnier dans l'industrie de l'apprentissage des langues. Avant les grandes applications linguistiques d'aujourd'hui, LRDG fournissait déjà des solutions linguistiques innovantes basées sur une approche unique de l'apprentissage en ligne, la méthodologie mixte et le tutorat individuel. Nous sommes stratégiquement positionnés pour l'avenir, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de donner vie à notre feuille de route passionnante de solutions innovantes », a déclaré Jeremy Frohlich.

Pendant l'incroyable voyage des premiers 20 ans, LRDG est devenu le principal fournisseur de confiance du gouvernement fédéral, des hôpitaux, des entreprises et des particuliers leur offrant une approche novatrice et éprouvée de l'apprentissage des langues, en mettant l'accent sur le Français et l'anglais.

La source de fierté de LRDG est d'avoir aidé plus de 30 000 apprenants à maîtriser une langue seconde, leur permettant de répondre à leurs exigences professionnelles rigoureuses et de poursuivre leurs aspirations professionnelles.

