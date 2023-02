Marlabs : Leader dans la catégorie 2022 Zinnov Data and AI Engineering parmi les petits et moyens prestataires de services





BANGALORE, Inde, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Marlabs LLC, une société de solutions numériques de premier plan, a été positionnée comme « Leader » dans la catégorie Ingénierie des données et de l'IA dans le classement Zinnov Zones Engineering R&D 2022 , parmi les petits et moyens prestataires de services. Le rapport reconnaît également Marlabs comme un acteur « établi et de niche » dans la catégorie globale de l'ingénierie des données et de l'IA.

La reconnaissance de Marlabs par le classement Zinnov Zones 2022 est basée sur sa spécialisation dans le domaine, la maturité de ses services, l'innovation, la répartition des clients et l'évolutivité. Une cinquantaine de fournisseurs de services ER&D mondiaux dans de multiples secteurs verticaux, micro verticaux et géographiques ont été évalués pour cette reconnaissance. Le rapport Zinnov Zones est une référence clé pour les fournisseurs de services technologiques mondiaux et une source fiable pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre l'écosystème des fournisseurs de services.

L'édition 2022 du classement des Zones marque la troisième année où Marlabs a obtenu une place dans le classement des services ER&D dans le quadrant des leaders en matière de données et d'IA.

La reconnaissance par Zinnov réaffirme l'engagement de Marlabs à fournir des produits et services intelligents en combinant des innovations de classe mondiale en matière de données et d'IA, de R&D et d'expertise en matière de clientèle numérique pour les clients de tous les secteurs.

« L'accent mis par Marlabs sur le développement de capacités industrielles intelligentes lui a permis d'ancrer sa position de leader dans les Zinnov Zones 2022, à travers les services de données et d'intelligence artificielle. Grâce à la présence de ses clients dans tous les secteurs verticaux à forte croissance et à un solide vivier de talents à l'échelle mondiale, Marlabs est bien placée pour connaître une croissance rapide », a déclaré Bhargava Ramadas, vice-président, Data Engineering, Marlabs.

Sidhant Rastogi , associé directeur et responsable mondial de Zinnov, a déclaré : « Les prouesses de Marlabs dans des secteurs verticaux tels que la télésanté et les télécommunications lui ont permis de remporter des marchés avec succès. Les récents partenariats et plans d'expansion de l'entreprise visant à soutenir ses compétences fondamentales en matière de solutions d'ingénierie numérique l'ont aidée à accélérer sa trajectoire de croissance dans le domaine de l'ingénierie numérique. Ceci couplé à sa forte concentration sur les données et l'IA et l'ingénierie de l'expérience, a permis à Marlabs d'améliorer ses capacités axées sur les verticaux et de créer une combinaison gagnante qui l'a aidé à renforcer sa position dans les classements des zones ER&D 2022 de Zinnov. »

À propos de Marlabs

Marlabs est une société de services numériques spécialisée dans les services d'automatisation intelligente, qui aide les grandes entreprises du monde entier à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Elle fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation et le prototypage rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne et en Inde.

À propos de Zinnov

Fondée en 2002, Zinnov est une société internationale de conseil en management et en stratégie, présente à New York, Santa Clara, Seattle, Houston, Bangalore, Gurgaon, Paris et Pune. Avec une équipe de consultants expérimentés, d'experts en la matière et de professionnels de la recherche, Zinnov a travaillé en partenariat avec des entreprises mondiales, des sociétés Fortune 2000, des intégrateurs de systèmes mondiaux et des sociétés de capital-investissement tout au long de leur parcours de création de valeur afin de développer des idées concrètes, sur le chiffre d'affaires, les talents, l'innovation, l'échelle et l'optimisation. Pour plus d'informations, consultez Zinnov .

