Les solutions d'intelligence réseau d'Aprecomm vont permettre aux fournisseurs de services haut débit d'augmenter leur chiffre d'affaires





Aprecomm, un leader mondial des solutions d'intelligence réseau, a annoncé son projet de lancer ses produits réputés d'intelligence réseau Virtual Wireless Expert (VWE), Virtual Network Expert (VNE), SNAP et xHome (Targeted for Immersive experience) sur le marché européen. Ces produits, déployés sur un réseau d'ISP, créent une structure d'intelligence réseau pouvant aider les ISP à booster leur chiffre d'affaires, et à proposer une meilleure expérience et une plus grande fiabilité à leurs clients.

Les clients en recherche d'interfaces IdO unifiées et d'une connectivité supérieure pour leur domicile sont prêts à acquérir des outils qui simplifient et améliorent leur qualité d'expérience (QdE). En collaboration avec divers prestataires de services, Aprecomm lance plusieurs solutions inédites pour une expérience IdO intelligente pour le domicile. Les solutions Aprecomm permettent aussi de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer à la fois le support et le service client.

Selon le PDG d'Aprecomm, Pramod Gummaraj, « la structure d'intelligence réseau de l'entreprise permet aux prestataires de services de réduire leurs coûts d'exploitation, en constante augmentation, de booster le revenu moyen par utilisateur, et de proposer une expérience client de meilleure qualité. Pour pénétrer le marché encore plus efficacement et apporter ces avantages à l'industrie des prestataires de services européens, nous prévoyons de nouer d'autres partenariats stratégiques dans un futur proche. »

La problématique de fidélisation des clients revêt une importance croissante, à laquelle les prestataires de services ont du mal à faire face. Le monde dépend de plus en plus d'Internet, plaçant l'expérience client au centre de la scène. Les clients ont tendance à changer de prestataire de services à chaque incident impactant leur qualité d'expérience. Les ISP connaissent aujourd'hui un pic de désabonnements conduisant à une hausse des dépenses pour conserver leur part de clientèle. Grâce à ses solutions d'intelligence réseau utilisant l'IA, Aprecomm a pour but d'aider les ISP à endiguer autant que possible ces désabonnements et à améliorer nettement la fidélité client.

« Les utilisateurs ont tendance à changer de fournisseur Internet dès qu'ils ont l'impression que leurs exigences élevées ne sont pas satisfaites », a déclaré Guharajan Sivakumar, directeur technique d'Aprecomm (ISP). Malgré le coût élevé, les ISP n'ont pas le choix que d'investir massivement dans des stratégies de conquête et de fidélisation des clients.

Les solutions d'intelligence réseau utilisant l'IA d'Aprecomm ont permis à ses clients de profiter de nombreux avantages, et notamment de :

35 % d'amélioration de la résolution dès le premier appel

30 % de réduction de la durée d'appel moyenne

62 % de réduction des déplacements en camion

15 % de réduction de la main-d'oeuvre dédiée au support

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 11:45 et diffusé par :