Avec Boomi, SATEBA relève les défis de la modernisation, de l'industrialisation et de l'informatisation en temps réel

Boomitm, le leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé ce jour que SATEBA, un leader européen de la conception et de la fourniture d'éléments d'infrastructure ferroviaire en béton, a mis en oeuvre la plateforme Boomi AtomSpheretm dans le cadre d'une refonte complète de ses systèmes d'information afin d'accélérer sa croissance et de développer des solutions ferroviaires durables qui contribueront aux initiatives de décarbonation.

SATEBA, rachetée par TowerBrook Capital début 2021 après avoir quitté le groupe Consolis, a décidé d'accélérer sa transformation numérique en modernisant ses systèmes d'information pour améliorer son efficacité opérationnelle et sa capacité d'innovation. Pour ce faire, l'entreprise devait structurer et rationaliser le transfert d'informations entre les applications afin de standardiser et améliorer la qualité des données alimentant les principales fonctions de l'entreprise, notamment la production/la chaîne d'approvisionnement, les finances/la comptabilité et les RH/paie, ainsi que les solutions spécifiques de service logiciel (SaaS) utilisées par l'entreprise.

Active dans dix pays européens, SATEBA a choisi la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi qu'elle a chargé d'harmoniser tous ses processus, d'établir des flux de données en temps réel et de mettre en place, en six mois seulement, des outils communs pour ses 16 sites de production et son centre d'ingénierie. Pour réaliser ce projet, Boomi a travaillé en étroite collaboration avec IFS ? le fournisseur de logiciels de planification des ressources d'entreprise (ou ERP, pour Enterprise Resource Planning) ? et des partenaires d'intégration.

«SATEBA passe donc d'un ancien modèle numérique qui nécessitait beaucoup de saisies de données à un scénario hyper-optimisé qui améliore notre efficacité au quotidien, a déclaré Vincent Fournier, General Manager France & Business Development Manager du groupe SATEBA. Nous disposons maintenant d'un système d'application entièrement intégré basé sur la plateforme Boomi AtomSphere qui sert de passerelle, de la réception des commandes à la facturation. Le tout est accessible en temps réel et nous offre une meilleure visibilité sur nos activités.»

Le département informatique et l'équipe de direction de SATEBA ont sélectionné la plateforme Boomi pour sa facilité d'utilisation, son approche low-code et sa rapidité de déploiement. Outre la modernisation de ses systèmes d'information, SATEBA avait pour priorité essentielle de garantir la continuité opérationnelle de ses 16 sites de production et d'assurer la connectivité et l'accès aux données des quelque 230 utilisateurs de la plateforme centralisée, au profit des 1 000 employés qui travaillent souvent sur le terrain.

Au début du déploiement ? entamé en 2021 ? du nouvel ERP, SATEBA a travaillé avec Boomi, IFS et les partenaires d'intégration Fekra et BeeBay pour construire les «flows» Boomi qui devaient normaliser et optimiser le traitement et le transfert de données entre les applications. Au total, plus de 25 flux d'interface d'application, dont 20 flux de données en temps réel, ont tout d'abord été mis en oeuvre lors d'une phase pilote en Finlande. Celle-ci ayant été réalisée en moins de six mois avec succès, SATEBA a accéléré le déploiement dans les 16 sites restants à travers l'Europe et dans son centre d'ingénierie et de test.

«SATEBA s'est lancée dans l'aventure ambitieuse consistant à construire en très peu de temps un système d'information entièrement nouveau à partir de zéro, a déclaré Pierre Oudot, Senior Manager, Boomi South. Grâce à une collaboration harmonieuse entre Boomi et IFS ainsi qu'aux puissantes capacités de notre plateforme, SATEBA a pu connecter rapidement et intelligemment un ensemble très complexe de systèmes informatiques, d'applications et de sources de données à plusieurs unités d'exploitation géographiquement dispersées pour accélérer sa croissance tout en maintenant les activités critiques en cours.»

Éditeur international de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi revendique une communauté croissante de plus de 100 000 membres et fait partie de l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) de la sphère iPaaS. La Société dispose d'un réseau mondial de quelque 800 partenaires ? dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake ? et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, notamment Amazon Web Services, Google et Microsoft.

Boomi a été récemment incluse dans les listes Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 parmi les entreprises technologiques américaines les plus innovantes et à la croissance la plus rapide, ainsi que dans la liste Nucleus Research des «Hot Companies to Watch in 2023». La Société a également remporté deux International Stevie® Awards (Entreprise de l'année et Innovation produit), le Gold Globee® Award dans la catégorie Platform-as-a-Service (PaaS), le Merit Award for Technology dans la catégorie Cloud Services, et le Stratus Award de leader mondial du cloud computing 2022. Enfin, le CRN Partner Program Guide a accordé à Boomi la prestigieuse note de 5 étoiles.

