Laurent Duvernay-Tardif est nommé premier capitaine honoraire de la Garde côtière canadienne

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Garde côtière canadienne est fière d'annoncer la nomination de M. Laurent Duvernay-Tardif à titre de tout premier capitaine honoraire. En acceptant ce titre honorifique, M. Laurent Duvernay-Tardif agira en tant qu'ambassadeur afin de promouvoir la mission et les valeurs de la Garde côtière canadienne.

Un capitaine honoraire assure un lien important entre nous et les nombreuses communautés que nous servons. Il s'agit d'une personnalité canadienne bien connue, qui a été choisie pour aider à renforcer nos relations avec les communautés locales et célébrer le travail de la Garde côtière canadienne. Dans le cadre de son rôle, un capitaine honoraire assiste à nos événements spéciaux, visite nos bases et nos navires, et communique avec la population du Canada au sujet de notre histoire et du travail important que nous accomplissons.

Le choix de M. Duvernay-Tardif à titre de capitaine honoraire a été fondé sur différents aspects, dont son engagement envers les communautés, sa forte position publique et l'intégrité dont il fait preuve dans ses réalisations. De plus, il s'est distingué par son amour de la voile et du milieu maritime, ce qui fait de lui un excellent choix pour assumer le rôle de capitaine honoraire de la Garde côtière canadienne.

En plus de cumuler les succès dans sa carrière de joueur de la Ligue nationale de football et en médecine, M. Duvernay-Tardif est un Canadien qui se soucie du bien-être des gens et qui s'engage corps et âme dans tout ce qu'il entreprend. Pour tout ce qu'il est et ce qu'il représente, M. Duvernay-Tardif est digne d'assumer ce rôle. C'est un honneur pour l'organisation et ses membres de le compter parmi eux comme tout premier capitaine honoraire.

Le rôle de capitaine honoraire de Laurent Duvernay-Tardif lui donnera l'occasion de participer aux différentes opérations de la Garde côtière canadienne et de vivre l'expérience de nos services. Ainsi, il sera à même de constater en quoi consiste réellement le travail de tous ceux et celles qui en font une organisation de services essentiels à la population canadienne et de s'imprégner de leur réalité.

« En tant que passionné de navigation, c'est un réel honneur pour moi de recevoir le titre de Capitaine honoraire de la Garde côtière et de me faire un fier défenseur de ses valeurs. Je suis heureux d'appuyer la Garde côtière dans l'accomplissement de son mandat à sauver des vies et protéger l'environnement, et j'ai hâte de vivre l'expérience des opérations avec ses membres sur l'eau, à terre et dans les airs! »

Laurent Duvernay-Tardif, capitaine honoraire, Garde côtière canadienne

« Alors que nous venons juste de célébrer notre 60e anniversaire, nous cherchons encore plus de moyens de tisser des liens avec les communautés que nous servons. Avoir notre premier capitaine honoraire est un grand pas vers nos objectifs, et je ne pourrais être plus heureux d'accueillir Laurent Duvernay-Tardif dans ce rôle. Son engagement à aider les autres et à redonner à sa communauté fait de lui le candidat idéal pour agir à titre d'ambassadeur. Nous sommes fiers qu'il se joigne à la famille de la Garde côtière canadienne et nous avons hâte de l'avoir à nos côtés alors que nous entamons les 60 prochaines années de service. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

«?C'est avec grande fierté et enthousiasme que j'accueille le tout premier Capitaine honoraire de la Garde côtière canadienne, M. Laurent Duvernay-Tardif, au sein de la région du Centre. Sa passion pour la navigation, ses valeurs et son engagement dans les communautés font de lui un excellent ambassadeur pour la Garde côtière, qui nous supportera dans nos efforts de recrutement et notre mandat. Bienvenue à bord Laurent?!?»

Marc-André Meunier, commissaire adjoint, Garde côtière canadienne, Région du Centre

Laurent Duvernay-Tardif est un vétéran de la Ligue nationale de football (NFL) et champion du Super Bowl, et le premier joueur de la NFL à avoir obtenu son diplôme en médecine. Dès le début de sa carrière, Laurent a été honoré de Prix, tant sportifs qu'académiques. Participant déjà activement au sein de sa communauté, Laurent est animé par le désir d'intéresser les jeunes à l'activité physique et à l'art, ainsi que de promouvoir l'équilibre entre le sport, les arts et les études.

Un capitaine honoraire est un Canadien ou une Canadienne célèbre qui est choisi(e) pour être ambassadeur/ambassadrice de la Garde côtière canadienne en raison de son ensemble unique de compétences, de valeurs et d'objectifs, qui illustrent notre propre engagement à servir les Canadiens.

Les Canadiens comptent sur la Garde côtière canadienne pour assurer la sécurité des voies navigables pour les marins, protéger le milieu marin, et répondre aux appels à l'aide, 365 jours par année. Au cours d'une journée moyenne, la Garde côtière canadienne intervient lors de 13 incidents de recherche et sauvetage, vient en aide à 43 personnes, et sauve 13 vies.

