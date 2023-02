L'Ordre des géologues du Québec annonce la nomination de Serge Perreault à titre de nouveau président du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Ordre des géologues du Québec (OGQ) annonce que monsieur Serge Perreault a été nommé président du conseil d'administration.

Serge Perreault siège au conseil d'administration de l'Ordre depuis mai 2021. Actif dans les travaux de l'Ordre, il occupait jusqu'à tout récemment la fonction de vice-président du conseil.

Détenteur d'un baccalauréat et d'une maitrise en géologie de l'Université de Montréal, M. Perreault a travaillé durant plus de 17 ans au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec en qualité de géologue régional, de géologue résident des bureaux de Sept-Îles et de Montréal et d'adjoint du directeur général de Géologie Québec à Val-d'Or. Par la suite, c'est à titre de chef de projet principal, de géoscientifique principal puis de directeur général par intérim que M. Perreault s'est joint à SOQUEM, un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. Il y est aujourd'hui consultant pour la direction générale. Depuis janvier 2022, il occupe les fonctions de chargé de cours en géologie à l'attestation d'étude collégiale en géologie des ressources minérales au Service aux entreprises et aux collectivités du Centre d'études collégiales de Chibougamau (Cégep de Saint-Félicien).

Attaché au développement professionnel, M. Perreault souhaite partager ses notions acquises au courant des 35 dernières années auprès de l'industrie minière, de la communauté géoscientifique et du public. S'inscrivant dans la mission de protection du public en encadrant la profession de géologue, M. Perreault pourra s'appuyer sur ses connaissances des normes d'exercice du code de déontologie et de la mission de l'Ordre.

À propos de l'Ordre des géologues du Québec

L'Ordre des géologues du Québec regroupe plus de 1 400 professionnels offrant au public québécois leur expertise dans le développement et l'exploitation des ressources minérales, dans le domaine des caractérisations environnementales, de l'hydrogéologie, de la géotechnique et de la géophysique. www.ogq.qc.ca

