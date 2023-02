Appel à Recycler et Electronics Distributors International Inc. (EDI) développent l'infrastructure du recyclage des piles et batteries en Ontario





TORONTO, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler Canada et Electronic Distributors International Inc. (EDI) sont fiers d'annoncer le lancement d'un nouveau partenariat pour accroitre la capacité de tri des piles et batteries en fin de vie en Ontario. Située à Orillia, en Ontario, l'usine de tri d'EDI se joint au réseau existant de collecte et de recyclage de piles et batteries géré par Appel à Recycler. Ceci permettra de soutenir l'économie de l'Ontario et d'augmenter de 30 % la capacité de tri de piles et batteries dans la province.



Les piles et batteries sont des éléments essentiels pour les familles et les entreprises canadiennes. Le recyclage de ces produits joue un rôle important dans l'engagement du Canada vis-à-vis de la gestion responsable des déchets dangereux. Cette nouvelle entente élargira considérablement l'infrastructure du recyclage des piles et batteries en Ontario et permettra de collecter, trier et gérer un plus grand volume de piles et batteries dans la province.

« Nous sommes ravis de travailler avec EDI, car nous partageons des visions très similaires en matière de recyclage de déchets responsable et de soutien à l'économie circulaire du Canada », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Le centre de tri d'Orillia sera un atout majeur pour soutenir l'engagement de l'Ontario envers le détournement des piles et batteries des sites d'enfouissement et pour développer une chaîne de recyclage durable. »

« EDI a hâte de travailler avec AppelàRecycler pour aider la province à atteindre ses objectifs de détournement des déchets. » a déclaré Norman Yorke, Associé Principal à EDI. « Nous travaillons avec les secteurs privé et public et des institutions gouvernementales depuis 13 ans, avec pour objectif la création d'une solution « du berceau au berceau ». Ce partenariat avec Appel à Recycler Canada nous permettra de consolider notre programme de recycle de piles et batteries, et par conséquent de mieux soutenir les entreprises et institutions gouvernementales avec lesquelles nous travaillions.»

Ce nouveau partenariat a été formé dans le cadre de l'engagement d'Appel à Recycler à élargir son réseau de recyclage grâce à sa stratégie continue d'invitation ouverte auprès des fournisseurs et de collaboration avec de nouveaux partenaires de tri et de transformation. Ces objectifs lui permettront de mener à bien sa mission d'augmenter la collecte et le détournement des piles et batteries en fin de vie en Ontario et dans l'ensemble du Canada.

Faits marquants

Le tri est une étape essentielle du processus de collecte et de recyclage des déchets. Dans ce cas-ci, il permet de garantir que les piles et batteries usagées sont triées correctement et que les « flux » de recyclage ne contiennent pas un mélange de compositions chimiques. Cela permet au flux de piles et batteries usagées d'être recyclé en toute sécurité en utilisant les méthodes qui conviennent. Cela garantit un résultat de grande qualité et réduit l'ensemble de l'empreinte environnementale.

Appel à Recycler est le principal organisme de recyclage de piles et batteries au Canada. Grâce à la collecte et le recyclage d'environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries, il soutient les consommateurs, les communautés et les gouvernements canadiens depuis déjà 25 ans.

EDI est l'un des leaders canadiens du recyclage de produits électroniques, titulaire de certifications industrielles spécifiques telles que R2V3, ISO14001, ISO45001, ISO9001, ainsi que de plusieurs affiliations et habilitations de sécurité.



À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le principal organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, dont les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Il est le programme de collecte et de recyclage de piles et batteries à usage domestique reconnu par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, il agit également à titre d'Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) conformément à la réglementation de cette province concernant les piles et batteries. Appel à Recycler accepte les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) pour le recyclage ainsi que les piles et batteries utilisées pour alimenter les produits de transport électrique comme les vélos, les scooters, les trottinettes, les hoverboards électriques et les véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné près de 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Sa réputation d'excellence lui a permis de maintenir des relations de confiance à long terme avec divers intervenants ainsi qu'un réseau canadien de plus de 10 000 points de dépôt participants qui comprend des distributeurs de premier plan et des installations municipales.

À propos d'Electronic Distributors International Inc. (EDI)

EDI a démarré en 2010 avec pour objectif d'offrir une option de recyclage spécialement adaptée aux entreprises. Depuis cette époque nous avons établi des processus, obtenu des certifications et passe des habilitations de sécurité en poursuivant ce but. Nous nous sommes développés chaque année et opérons à présent trois sites dans la province de l'Ontario. Notre siège et principal centre de production se situe à Orillia, notre site d'Ottawa se situe au coeur de Kanata pour répondre aux nombreuses entreprises de haute technologie et instituions gouvernementales, et notre récent site de Brampton nous permet de répondre rapidement à notre famille de clients dans la zone du Grand Toronto.

EDI a été la première entreprise canadienne de recyclage à intégrer des chargeurs électriques et des équipements lourds Avant pour soutenir notre processus d'opérations. Nous visons non seulement à réduire l'impact des équipements recycles sur l'environnement, mais également à réduire notre propre empreinte carbone. L'équipement utilise nous permet de garder nos opérations en intérieur, tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées pour notre personnel.

Au cours de 13 dernières années, EDI a établi de nombreux partenariats au Canada et aux Etats-Unis, ce qui nous a permis de répondre aux besoins de nos clients où qu'ils soient situés dans ces pays. Pendant cette période, EDI a également suivi les besoins opérationnels de ses clients et nous avons étendu nos services pour inclure le stockage, la logistique, les services de déclassement, les changements de sites, la télémaintenance et la destruction de données sécurisées sur site, tout en continuant à offrir des services de recyclage et de disposition d'actifs informatiques.

Contact presse :

Charles-Antoine Dubois, responsable bilingue, communication institutionnelle

Courriel : [email protected] Portable : 647 464-7381

Norman Yorke, Associé Principal, Electronic Distributors International Inc.

Courriel : [email protected] Portable : 705 727-8584

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 11:00 et diffusé par :