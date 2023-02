L'IKEA Foundation engage 10 millions EUR pour apporter une aide d'urgence en Turquie et dans le nord de la Syrie





Le don sera versé au fonds d'urgence de Médecins Sans Frontières (MSF) pour fournir des soins de sauvetage là où les besoins médicaux sont les plus importants. Cela soutiendra la fourniture d'une aide essentielle, y compris une assistance médicale, un soutien psychologique et des services de santé aux personnes les plus touchées par le tremblement de terre dévastateur.

L'IKEA Foundation s'entretient également avec d'autres partenaires qui opèrent dans la région. Ces partenaires se coordonnent avec les autorités turques pour comprendre les besoins et les possibilités de fournir une assistance supplémentaire. Ces efforts comprennent notamment des discussions avec Better Shelter, sur les moyens de fournir des logements temporaires modulaires en Turquie et en Syrie.

Per Heggenes, PDG de l'IKEA Foundation : « Nous sommes profondément attristés par les ravages et les pertes en vies humaines en Turquie et dans le nord de la Syrie à la suite des tremblements de terre de lundi et en particulier par l'impact sur les enfants et leurs familles. Nos coeurs et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés. J'appelle les gouvernements, les entreprises et les philanthropies du monde entier à se joindre à nous dans le soutien de secours pour la Turquie et le nord de la Syrie. »

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a jusqu'à présent fait au moins 7 800 morts et causé des destructions généralisées, laissant des millions de personnes blessées et sans accès à des soins de santé de base ou à un abri. Les établissements de santé de la région sont soumis à d'immenses pressions et ne disposent que de personnel et de fournitures limités. De nombreux hôpitaux connaissent des pénuries aiguës en raison de la forte demande pour répondre aux besoins de nombreux patients. La situation est particulièrement critique dans le nord de la Syrie, où plus de 4 millions de personnes comptaient déjà sur l'aide humanitaire.

Stephen Cornish ? Directeur général ? Médecins Sans Frontières (MSF) ? Centre opérationnel de Genève : « Nous sommes choqués et attristés par l'impact de cette catastrophe. Les établissements de santé sont touchés et submergés. Le personnel médical en Turquie et dans le nord de la Syrie travaille sans relâche pour répondre au grand nombre de blessés arrivant dans les installations. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'IKEA Foundation d'avoir augmenté son don avec un apport supplémentaire de 10 millions d'euros à notre fonds d'urgence. »

À propos de l'IKEA Foundation

L'IKEA Foundation est un organisme philanthropique stratégique qui concentre ses efforts d'octroi de subventions sur la lutte contre les deux plus grandes menaces qui pèsent sur l'avenir des enfants : la pauvreté et le changement climatique. Elle octroie actuellement plus de 200 millions EUR par an pour contribuer à améliorer les revenus et la qualité de vie des familles tout en protégeant la planète du changement climatique. Depuis 2009, l'IKEA Foundation a accordé plus de 1,5 milliard EUR pour construire un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles. En 2021, la fondation a décidé de débloquer 1 milliard EUR supplémentaire sur les cinq prochaines années pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus d'informations sur : www.ikeafoundation.org

À propos de Médecins Sans Frontières

Fondé en 1971, Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale humanitaire internationale indépendante, active dans plus de 70 pays. MSF fournit une assistance médicale aux personnes touchées par les conflits, les épidémies, les catastrophes ou l'exclusion des soins de santé. En savoir plus sur www.msf.org

