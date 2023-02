L'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (PJSC), premier utilitaire au monde à enrichir ses services grâce à la technologie ChatGPT





SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de l'Autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï, connue sous le nom de DEWA, a annoncé que l'autorité cherche à enrichir ses services avec la technologie ChatGPT, soutenue par Microsoft, devenant ainsi le premier utilitaire au monde et la première entité gouvernementale des Émirats arabes unis à utiliser cette nouvelle technologie. Cette initiative relève des efforts continus de DEWA pour promouvoir son leadership à l'échelle locale et mondiale.

L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre SE Saeed Al Tayer et Naim Yazbeck, directeur général de Microsoft (Emirats arabes unis). Cette décision s'aligne avec les succès pionniers de DEWA dans tous les domaines numériques et s'inscrit dans le cadre de son engagement continu à utiliser l'intelligence artificielle (IA), qui a débuté en 2017 avec le lancement d'une feuille de route relative à l'usage de l'IA. DEWA a déjà lancé une multitude de services et initiatives basés sur l'IA pour enrichir l'expérience des clients, des employés et autres parties prenantes.

DEWA fournira la technologie ChatGPT via Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions LLC), filiale à 100% de Digital DEWA, la division numérique de DEWA, pour fournir des services soutenus par cette technologie au service des clients et des employés. Cela permettra d'assurer la prestation de services intégrés et avancés qui améliorent la productivité et répondent aux besoins actuels et futurs.

« Notre collaboration avec Microsoft reflète la vision et les directives de Son Altesse le Cheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Emirats arabes unis et souverain de Dubaï, qui consiste à tirer parti des technologies numériques et de l'intelligence artificielle pour renforcer les performances et améliorer la vie des gens. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'initiative Dubai 10X lancée par Son Altesse, et nos efforts pour façonner un nouvel avenir numérique pour Dubaï via Digital DEWA, la division numérique de DEWA, pour renforcer la position de l'autorité comme premier utilitaire numérique au monde à utiliser des systèmes autonomes pour les énergies renouvelables et le stockage. Nous avons également l'intention d'étendre l'utilisation de l'IA et des services numériques », a déclaré Al Tayer.

Pour sa part, Naim Yazbeck, directeur général de Microsoft (Emirats arabes unis) a déclaré : « Nous félicitons DEWA pour sa prévoyance et son esprit pionnier et sommes impatients de continuer à explorer les possibilités d'intégrer des technologies de pointe dans leurs produits afin d'améliorer leurs activités, leurs services et leur expérience client. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source : AETOSWire

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 10:05 et diffusé par :