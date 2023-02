Les diffuseurs publics s'allient pour se réapproprier les espaces publics en ligne avec la création de l'incubateur d'espaces publics





CBC/Radio-Canada collabore avec les diffuseurs publics de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse pour développer des solutions afin de lutter contre les discours en ligne de plus en plus toxiques, malsains et polarisants

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Les diffuseurs publics CBC/Radio-Canada, RTBF (Belgique), SRG SSR (Suisse) et ZDF (Allemagne) unissent leurs forces pour explorer de nouvelles façons pour les médias de service public de soutenir l'engagement citoyen et le discours démocratique.

Initiative conjointe des diffuseurs, l'incubateur d'espaces publics vise à développer et tester des solutions innovantes pour favoriser des conversations en ligne pertinentes, accessibles et exemptes de harcèlement et d'intimidation sur des questions d'intérêt public. Ce projet soutiendra des échanges inclusifs qui refléteront divers points de vue et qui favoriseront l'empathie et la compréhension, sans restreindre l'expression des idées et des perspectives.

« Ce partenariat, formé de quatre chefs de file mondiaux de la diffusion publique, met en évidence notre objectif commun d'agir sur l'un des phénomènes les plus menaçants de notre ère : l'explosion de la violence en ligne. Les espaces numériques sans désinformation, mésinformation, violence ou harcèlement sont en voie d'extinction. Les médias sociaux ont permis la multiplication de chambres d'échos qui excluent la diversité d'opinions, découragent le débat et bannissent les points de vue divergents. L'heure est venue, pour les médias de service public comme CBC/Radio-Canada, de jouer un rôle pour renverser la tendance.

Ensemble, nous voulons essayer de nouvelles façons de mobiliser nos populations respectives, d'établir des liens avec nos communautés et de favoriser un dialogue constructif qui renforcera notre vie citoyenne et démocratique. »

- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

Ce projet de recherche et développement sera réalisé en collaboration avec New_ Public, une organisation sans but lucratif dirigée par des experts de l'interaction en ligne, qui se concentre sur la création d'espaces numériques sains. Conformément au mandat de service public des quatre diffuseurs, qui consiste à renseigner et à éclairer, ce projet vise d'abord à enrichir les débats publics, et à créer des liens sociaux positifs.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI), qui offre aussi des contenus dans les deux langues officielles. Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins de la population canadienne à l'ère numérique.

À propos de la RTBF

La RTBF est une entreprise publique à caractère culturel. Elle est le média de service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle produit, édite et diffuse des contenus sur toutes les plateformes?: TV, radio, web, réseaux sociaux et sa plateforme de streaming Auvio. Au coeur de ses productions et de ses créations se trouve l'ensemble des publics, dans le respect de leur diversité, pour lesquels elle a l'ambition d'être créatrice de lien social avec eux et entre eux. Pour porter les valeurs du service public dans une société de plus en plus numérique, elle remplit les missions suivantes : garantir une information pluraliste et indépendante, faire rayonner la culture, assurer la promotion du patrimoine, des talents et faire oeuvre de mémoire mais aussi divertir, éduquer et contribuer à l'essor des économies locales.

À propos de la SRG SSR

La SRG SSR se compose de cinq unités d'entreprise (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI swissinfo.ch ) et de la Direction générale. Elle détient en outre deux filiales. Avec un effectif de 6900 employés, soit 5500 postes à temps plein, un chiffre d'affaires d'1,53 milliard de francs, 17 stations radio et 7 chaînes TV ainsi que des sites Internet et des services de télétexte, la SRG SSR est la plus grande entreprise de médias électroniques de Suisse. Ses radios et, en prime time, ses chaînes TV dominent le marché dans les quatre régions linguistiques suisses face à la concurrence étrangère, qui dispose de moyens financiers considérablement plus importants. Les médias SRG SSR ont une mission d'information, de divertissement et d'éducation. Ils diffusent leurs programmes à la radio, à la télévision, sur Internet, par HbbTV, par le télétexte et par les services mobiles, aux mêmes conditions pour tous.

À propos de la ZDF

La ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) est le télédiffuseur public national de l'Allemagne. Cet organisme indépendant sans but lucratif est sous la responsabilité des Länder, soit les 16 États qui constituent la République fédérale d'Allemagne. La chaîne nationale ZDF, entrée en ondes le 1er avril 1963, demeure l'une des principales sources d'information du pays. Aujourd'hui, la ZDF exploite également deux chaînes thématiques, ZDFneo et ZDFinfo , et propose, en partenariat avec d'autres diffuseurs publics, le service exclusivement en ligne funk, le réseau allemand de contenus funk , les chaînes allemandes PHOENIX et KiKA , et les chaînes européennes 3sat et ARTE .

À propos de New_ Public

New_ Public collabore avec des communautés, des chercheurs, des ingénieurs et des concepteurs pour créer, structurer et mettre à l'échelle des espaces publics numériques sains. Elle joue un rôle rassembleur dans un secteur en pleine croissance résolu à créer des plateformes de communautés en ligne qui servent d'infrastructure pour renforcer la démocratie.

Dès leurs premiers pas avec l'établissement des indicateurs Civic Signals, Eli Pariser et Talia Stroud, cofondateurs de New_ Public, ont élaboré un cadre pour améliorer le modèle des plateformes numériques existantes et orienter la conception des plateformes à venir. Aujourd'hui, Eli Pariser et Deepti Doshi, codirectrice de New_ Public, dirigent une équipe de concepteurs, de technologues, de futurologues et de bâtisseurs de communautés qui élaborent et font connaître des modèles de plateformes favorisant la convivialité, la compréhension mutuelle, l'établissement de liens et l'action concrète, et permettant la gouvernance, la gestion et l'entretien des technologies sociales.

