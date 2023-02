Festival sportif de VSP : Des compétitions amicales pour nos jeunes!





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Après deux années d'absence en raison de la pandémie, le Festival sportif de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est de retour! Il se déroulera les 11 et 12 février prochains. Plus de 800 enfants de 6 à 12 ans prendront part aux compétitions sportives tout en s'amusant dans une ambiance familiale et divertissante. Une quinzaine de disciplines sportives telles que le water-polo, le handball, le soccer, le karaté et le judo seront présentées dans diverses installations du territoire.

« Après une pause forcée, j'imagine que les jeunes ont hâte de pouvoir se retrouver dans un contexte sportif et amical. C'est une expérience enrichissante qui les attend, tant sur le plan personnel que social. Ils vont en apprendre plus sur eux-mêmes et leurs capacités, mais ils vont aussi rencontrer et côtoyer d'autres jeunes, et pas seulement dans leur sport. Allons les encourager! Nous sommes fiers de l'accomplissement de nos jeunes sportifs. Ils pourront vivre une expérience des plus enrichissantes. Toute la population est invitée à assister au Festival sportif pour encourager les jeunes de l'arrondissement! », souligne la mairesse d'arrondissement, Mme Laurence Lavigne Lalonde.

Cette année, le grand public pourra s'initier au parahockey (hockey-luge) à l'aréna Howie-Morenz, le samedi 11 février, de 9h à 11h. Des périodes de 15 minutes seront attribuées afin d'essayer ce sport encore méconnu. Chaque participante ou participant devra apporter un casque et des gants de hockey.

Pour certaines disciplines, les jeunes se qualifiant à l'issue de ces rencontres sportives représenteront l'arrondissement aux Jeux de Montréal, du 29 mars au 2 avril 2023.

De l'action sur les sites de compétition

Les jeunes pourront s'amuser sur les sites de compétition. Plusieurs surprises les attendent : boissons chaudes, collations, tatouages temporaires, maquillage, remises de médailles, mascotte et plus encore! Consultez l'horaire des compétitions dans la programmation en ligne sur le site Web de l'arrondissement.

Merci à nos partenaires!

La tenue du Festival sportif de l'arrondissement est possible grâce à la participation de plusieurs organismes partenaires de l'arrondissement, de bénévoles et d'entraîneurs.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 09:53 et diffusé par :