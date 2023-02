Wemade organise un événement airdrop WEMIX pour célébrer le lancement mondial de MIR M!





WEMIX PLAY, la plateforme de jeu blockchain numéro 1 de Wemade, organise un événement airdrop WEMIX jusqu'au 28 février pour célébrer le lancement mondial de son MMORPG, MIR M: Vanguard and Vagabond.

WEMIX PLAY distribuera 1 WEMIX à chacun de ses utilisateurs ? jusqu'à un million ? satisfaisant aux exigences suivantes : Connecte son compte de jeu à PLAY Wallet, atteint le niveau de personnage 25 et a un historique de connexion dans un délai d'une semaine par rapport à la date de fin de l'événement. Si le nombre de participants dépasse 1 million, les vainqueurs seront choisis pour leur rapidité à atteindre le niveau de personnage 25. Les vainqueurs et de plus amples informations seront annoncés ultérieurement.

MIR M est un K-MMORPG incluant des arts martiaux qui a été lancé le 31 janvier. Il a recréé la PI la plus populaire de Wemade, The Legend of Mir 2, afin de correspondre aux tendances de jeu actuelles, et a appliqué la technologie blockchain pour créer des symboliques basées sur le jeton de jeu DRONE et le jeton de gouvernance DOGMA.

MIR M fait également partie d'une économie inter-jeu qui inclut l'économie de MIR4, le jeu blockchain qui a rencontré le plus de succès au monde. Les utilisateurs de jeux dans cette économie inter-jeu peuvent réinvestir dans d'autres jeux les jetons qu'ils ont obtenus dans chaque jeu, créant ainsi un cercle vertueux.

Veuillez visiter le site Internet officiel (https://mirmglobal.com) pour de plus amples informations sur l'événement airdrop organisé pour célébrer le lancement mondial de MIR M.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 09:15 et diffusé par :