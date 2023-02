Gestion mondiale d'actifs CI s'appuie sur son leadership en matière de placements non traditionnels avec la nouvelle solution de marchés privés à gestionnaires multiples





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce une nouvelle solution d'investissement conçue pour offrir les avantages des marchés privés aux investisseurs individuels.

GMA CI utilise une structure de « fonds de fonds » pour fournir aux investisseurs une exposition diversifiée à une variété de catégories d'actifs des marchés privés et aux meilleurs gestionnaires d'actifs alternatifs de leur catégorie grâce à une solution simple à un seul billet. Les catégories d'actifs comprennent le capital-risque et le capital-investissement, le crédit, les infrastructures et l'immobilier.

« Cette nouvelle stratégie répond à un besoin important sur le marché canadien en offrant aux investisseurs individuels la possibilité d'être exposés aux marchés privés », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, la société mère de GMA CI. « Les investisseurs institutionnels canadiens les plus sophistiqués allouent de 30 à 40 % de leurs portefeuilles aux marchés privés, tandis que les répartitions des investisseurs au détail sont généralement nulles. Cette déconnexion n'est pas due au fait que les marchés privés sont bons pour un segment d'investisseurs et non pour un autre; elle est entièrement motivée par la sensibilisation, l'accès et la complexité, qui sont tous trois résolus dans notre nouvelle stratégie. »

« Les marchés privés offrent le potentiel d'améliorer les rendements ajustés au risque, de hausser les rendements et de réduire la volatilité réalisée par rapport aux marchés publics », a déclaré Marc-André Lewis, vice-président directeur et directeur des placements de GMA CI. « En plus d'offrir une exposition à gestionnaires et à catégorie d'actifs multiples aux marchés privés, notre solution bénéficie de l'expertise de GMA CI en matière de répartition d'actifs (la gestion des répartitions entre les gestionnaires et les fonds) et de notre capacité à offrir des prix globaux attrayants, grâce à notre taille et à notre échelle. »

Grâce à ce nouveau mandat, GMA CI s'appuie sur son expérience dans les solutions des marchés privés, y compris la gestion des risques de liquidité associés à ces investissements. La nouvelle solution tire parti des relations existantes de CI avec trois sociétés d'investissement établies sur les marchés privés (Adams Street Partners, CBRE Global Investment Partners et HarbourVest Partners) et comprendra d'autres gestionnaires d'investissement mondiaux.

La nouvelle stratégie des marchés privés de GMA CI est maintenant ouverte aux investissements d'autres fonds GMA CI dans le cadre de leur portefeuille moins liquide, le cas échéant. Elle devrait être mise à la disposition des investisseurs accrédités plus tard durant cet exercice.

Les investissements sur les marchés privés sont ceux effectués dans des entités qui ne sont pas cotées ou négociées publiquement. Les catégories d'actifs comprennent le capital-investissement (prise de participation dans une société privée), le crédit privé (émission de prêts ou investissement dans la dette d'une société privée) et le capital-risque (investissements dans des entreprises en démarrage ou d'autres entreprises émergentes). De plus, les infrastructures et l'immobilier sont considérés comme des catégories d'actifs distinctes sur les marchés privés en raison de leurs caractéristiques attrayantes, y compris la détention d'actifs réels et le potentiel de générer des flux de trésorerie constants, à faible risque et à long terme.

L'offre d'un accès élargi aux marchés privés fait partie de la stratégie de GMA CI visant à créer une solide gamme de placements non traditionnels, offrant aux conseillers et aux investisseurs de nouveaux outils précieux pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement dans les marchés difficiles d'aujourd'hui. GMA CI gère également une gamme diversifiée de sept mandats d'alternatives liquides avec un actif total d'environ 3,3 milliards de dollars (au 31 décembre 2022).

Certaines solutions d'investissement offertes par GMA CI, y compris la nouvelle solution à gestionnaires et à catégorie d'actifs multiples, sont faites en vertu d'une exemption de l'exigence de prospectus au Canada, y compris les investisseurs accrédités qui atteignent les seuils d'investissement minimums, et d'autres critères d'admissibilité, par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 375,8 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2022.

Adams Street Partners, LLC., CBRE Global Investors et HarbourVest Partners L.P. agissent à titre de sous-conseillers en portefeuilles pour certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d'actifs CI.

