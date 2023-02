Le secteur canadien de la biotechnologie se démarque par un nouveau guide sur la rémunération





BioTalent Canada a publié aujourd'hui son Guide national sur la rémunération de 2022-2023 pour la bioéconomie.

La huitième édition du Guide fournit aux employeurs à l'échelle nationale des données à jour sur la rémunération de plus de 50 rôles individuels dans le secteur de la biotechnologie ? avec de nombreux rôles basés sur les normes professionnelles nationales (NPN) pour la bioéconomie du Canada. Grâce à ces renseignements, les organisations peuvent concevoir des stratégies de recrutement et de maintien en poste qui leur donnent un avantage concurrentiel dans le combat qu'elles mènent pour attirer les talents.

La récente recherche sur le marché du travail de BioTalent Canada montre que plus de 65 000 nouveaux travailleurs du secteur de la biotechnologie seront nécessaires au Canada d'ici la fin de cette décennie. Les secteurs où des pénuries de main-d'oeuvre sont prévues d'ici 2029 comprennent la distribution et la logistique, la fabrication et la production, ainsi que les emplois en gestion, en finance et en administration.

« La concurrence pour attirer les talents est devenue plus féroce depuis la pandémie, et les travailleurs du secteur de la biotechnologie sont en forte demande à l'échelle mondiale », a déclaré Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « Bien que les salaires demeurent conséquents, les employés veulent également des avantages sociaux robustes comme l'assurance maladie et dentaire, des possibilités de perfectionnement professionnel et des milieux de travail flexibles. »

La dernière édition du guide sur la rémunération servira d'outil précieux pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à faire croître leur entreprise. Le guide 2022-2023 de BioTalent Canada comprend des examens de plus de 50 emplois professionnels dans la bioéconomie.

L'édition de cette année du guide a été mise à jour afin d'inclure les profils de salaires fondés sur les nouvelles normes professionnelles nationales, ce qui a mené à de meilleures données et à plus de profils.

Les profils offrent un ensemble de normes pour le secteur canadien de la biotechnologie qui ont été validées par des professionnels de l'industrie. Les normes définissent les compétences, l'éducation et les titres de compétences nécessaires pour remplir des rôles précis au sein de l'industrie.

Parmi les emplois en demande examinés dans le Guide national sur la rémunération de cette année, mentionnons les postes de microbiologiste, d'opérateur chimique, de fabricant de produits pharmaceutiques et de chef du développement d'affaires, pour n'en nommer que quelques-uns.

Le guide fournit également aux employeurs du secteur de la bioéconomie des renseignements importants comme les pratiques de rémunération normalisées à l'échelle de l'industrie, les niveaux de rémunération de référence et les renseignements commerciaux qui peuvent être utilisés pour recruter des talents et réduire le changement de personnel.

Le Guide national sur la rémunération est disponible dans les deux langues officielles du Canada. Pour obtenir des renseignements sur la façon de télécharger une copie du guide, veuillez consulter le site biotalent.ca/guidenationalremuneration.

Robert Henderson est disponible pour recevoir les commentaires des médias.

À propos de BioTalent Canada :

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs qui comptent moins de 50 employés et parmi les Meilleurs lieux de travailMC pour le Bien-être mental et les Meilleurs lieux de travailMC dans les Soins de santé 2022, et certifiée Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr.

À propos des normes professionnelles nationales :

Les Normes professionnelles nationales (NPN) documentent les compétences, le niveau d'éducation et les titres de compétence ? indicateurs de rendement et connaissances connexes ? dont l'industrie a besoin pour s'acquitter efficacement d'une tâche donnée. Les normes professionnelles nationales sont devenues recherchées après l'adoption d'outils de gestion dans de nombreuses industries non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/NPN.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 08:05 et diffusé par :