SUSE présente une plateforme d'infrastructure ouverte et flexible pour moderniser le secteur des télécommunications.

La nouvelle plateforme de SUSE pour les opérateurs de télécommunications, développée en collaboration avec les plus grands opérateurs, offrira la flexibilité dont les ceux-ci ont besoin pour moderniser leur infrastructure de réseau.

LUXEMBOURG, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions d'entreprise innovantes, open source et sécurisées, présente aujourd'hui SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP), une plate-forme edge computing optimisée pour les opérateurs télécoms qui permet à ces derniers d'accélérer et de pérenniser la modernisation de leurs réseaux. Pour ce faire, elle dispose d'une infrastructure ouverte et flexible qui s'adapte facilement aux besoins futurs, est optimisée pour des performances de qualité télécom et simplifie les opérations à très grande échelle.

Contrairement aux solutions actuellement disponibles sur le marché, l'ATIP est conçue dès le départ pour le edge. L'ATIP permet des déploiements plus rapides grâce à une solution de gestion hautement évolutive et programmable pour les infrastructures de type télécom. En tant que principal acteur européen sur le marché international des logiciels d'infrastructure open source, SUSE a développé cette plate-forme en étroite collaboration avec les principaux opérateurs télécoms européens tels que Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica et d'autres.

"L'avenir de l'infrastructure des télécommunications évolue rapidement et est souvent difficile à prévoir ", déclare Keith Basil, directeur général de SUSE Edge. " Les opérateurs télécoms recherchent des solutions flexibles pour moderniser leurs réseaux existants, aider à déployer rapidement des réseaux 5G et adopter des frameworks ouverts, tels que l'Open RAN, tout en naviguant dans la désagrégation de leurs réseaux. L'ATIP dispose d'une infrastructure flexible et adaptable qui permet aux réseaux de prochaine génération de prendre en charge les nouvelles applications et les nouveaux cas d'utilisation qui devraient découler de la 5G, du edge à accès multiple et du edge computing en général. Grâce à l'ATIP, nos clients du secteur des télécommunications pourront prospérer dans un environnement hautement concurrentiel."

Prêt à relever le défi de l'avenir

SUSE ATIP est une plate-forme edge computing optimisée pour les opérateurs télécoms qui regroupe les principaux composants d'infrastructure (Linux, Kubernetes, sécurité, outils de gestion) sous une forme personnalisable. Les opérateurs télécoms peuvent donc l'adopter facilement pour un large éventail de cas d'utilisation sur les réseaux mobiles et fixes. De plus, les opérateurs peuvent minimiser les risques en utilisant leur infrastructure existante puisque l'ATIP prend en charge une large gamme de matériel. La modularité et la flexibilité de l'ATIP sont explicitement conçues pour prendre en charge et permettre la mise en place de structures de cloud computing tournées vers l'avenir, telles que le projet Sylva de LF Europe.

Performances de qualité télécom

SUSE ATIP offre des attributs de performances de premier ordre sur l'ensemble de la pile. Sa couche de système d'exploitation offre une faible latence, des performances en temps réel et un acheminement rapide des données. La couche Kubernetes assure une exécution optimale des applications sensibles aux performances, avec une sécurité des conteneurs tout au long du cycle de vie assurée par SUSE NeuVector. Les autres attributs fonctionnels sont les suivants

Conçue pour Edge dès le départ, afin que les clients puissent obtenir des performances optimales sans le fardeau des systèmes hérités. SUSE ATIP fournit des distributions Kubernetes légères adaptées aux périphériques distants ou aux ressources limitées dans des environnements strictement réglementés. La solution Immutable Linux est optimisée pour prendre en charge les conteneurs et les microservices, ce qui en fait un hôte idéal pour les conteneurs et la virtualisation en edge. Grâce à l'intégration transparente de la sécurité sur l'ensemble de la pile, des applications à l'OS en passant par Kubernetes, chaque appareil, où qu'il se trouve, bénéficie d'une sécurité de niveau datacenter.

Des opérations simplifiées à grande échelle

SUSE ATIP utilise Rancher Prime, une solution de gestion Kubernetes leader sur le marché, reconnue pour sa simplicité, sa robustesse et son expérience utilisateur exceptionnelle. SUSE a apporté des améliorations clés à Rancher Prime pour prendre en charge les cas d'utilisation des télécommunications, avec les avantages suivants :

Déploiements plus rapides. L'ATIP utilise GitOps pour aider les utilisateurs à gérer et à déployer de manière cohérente des milliers de clusters Kubernetes en toute simplicité. Grâce à l'intégration de l'API Cluster de la CNCF, les opérateurs peuvent encore accélérer le processus avec des API programmatiques qui offrent également un point d'intégration indépendant du fournisseur.

Témoignage client :

"Nous avons un partenariat de longue date avec SUSE, qui s'est avéré une bonne expérience. En utilisant SLE Micro, SUSE Manager et Rancher, nous pouvons automatiser entièrement les déploiements pour la mise à niveau de notre système de cloud en Edge." - Danny Al-Gaaf, Senior Cloud Technologist, Deutsche Telekom.

Pour plus d'informations sur les solutions télécoms et les innovations Edge de SUSE, visitez www.suse.com/sector/telco/. Si vous assistez au Mobile World Congress Barcelona 2023, arrêtez-vous aux stands d'Intel et de Juniper pour découvrir les démonstrations de SUSE Edge.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial dans le domaine des solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 s'appuient pour gérer leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Linux critiques, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover à tous les niveaux : du datacenter au cloud, en passant par le Edge.

SUSE remet la notion d'ouverture au coeur de l'open source, offrant aux clients la souplesse nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

