AVIS AUX MÉDIAS - Pour ne plus s'empêcher de dormir : le syndic autorisé en insolvabilité, la solution au surendettement

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La conjoncture actuelle n'est certes pas propice au maintien d'une saine situation financière pour de nombreux Québécois. Avec la hausse des taux d'intérêt, une inflation toujours élevée, un niveau d'endettement des consommateurs galopant et des dossiers d'insolvabilité en croissance, plusieurs consommateurs peinent à dormir en raison, malheureusement, d'un sentiment d'anxiété dévastateur.

Cependant, il y a des solutions au surendettement. Il faut consulter le bon spécialiste. Il est vrai que lorsque nous avons un mal de dents, nous allons chez le dentiste. C'est aussi vrai pour un médecin quand nous sommes blessés et cela est d'autant plus vrai lorsque l'on veut se libérer de nos dettes, puisque c'est à un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) qu'il faut faire appel. Le SAI est d'ailleurs le seul expert reconnu par le gouvernement fédéral pour aider les particuliers et les entreprises à se libérer de leurs dettes.

Quand faut-il consulter un SAI et pourquoi est-il important de le faire? Les experts de Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, ont sept bonnes raisons à partager pour inciter les consommateurs à entreprendre une telle démarche. Ces raisons sont justifiées entre autres par des créanciers insistants qui veulent être payés ou encore par l'utilisation d'une carte de crédit pour en payer une autre. Parmi les options offertes aux consommateurs par le SAI, rappelons que la faillite est, très souvent, la dernière solution à envisager.

Au niveau de l'insolvabilité des consommateurs québécois (faillites et propositions), notons que d'avril à novembre 2022, il y a eu une croissance moyenne de dossiers de 12,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les plus récentes données disponibles, une stabilité est observée en décembre 2022 comparativement à décembre 2021 (-0.1%), mais une hausse de dossiers est à prévoir.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme s'emploient à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et Grant Thornton International, elle est présente dans plus de 140 pays et emploie plus de 62 000 personnes qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

