Harfang continue de développer son portefeuille de projets de lithium, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

MONTRÉAL, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang" ou la "Société") (TSX-V: HAR) est fière d'annoncer qu'elle a encore agrandi son portefeuille de projets de lithium en Eeyou Istchee Baie-James (Québec), une région reconnue comme l'une des meilleures juridictions minières au monde. Les nouvelles acquisitions de terrain sont distribuées à travers la région et ont été obtenues par désignation sur carte, renforçant ainsi les solides actifs en Minéraux Critiques et Stratégiques (« MCS ») de la Société (Figures 1 et 2). Harfang est l'une des sociétés détenant le plus de titres miniers dans la région avec quelque 3 323 claims (172 014 hectares), et est exceptionnellement bien positionnée pour la découverte de gisements d'or et de lithium.



Ce nouveau jalonnement est le résultat direct du ciblage par Harfang, dont l'équipe d'exploration se classe parmi les plus expérimentées de la région. Ce ciblage découle du traitement statistique de plus de 13 400 analyses de sédiments de fond de lacs extraites de la base de données numériques gouvernementale de classe mondiale du Québec (SIGÉOM). Cette base de données géochimiques a été combinée à l'évaluation géologique des secteurs propices à la présence de granites et de pegmatites lithinifères et à éléments rares de type S. Il est important de noter que le traitement statistique initié par Harfang, qui a servi de référence pour la nouvelle acquisition de claims, a aussi détecté des anomalies de lithium dans les sédiments de fond de lacs à proximité de tous les gisements et découvertes de lithium connus.

Nouvelle acquisition de claims

Les nouvelles acquisitions incluent les propriétés Lemare, Ross, Conviac et Sakami ainsi que l'ajout de claims à la propriété La Passe. Aucune phase d'exploration historique systématique n'a eu lieu sur ces nouveaux terrains annoncés aujourd'hui.

La propriété Lemare comprend 220 claims situés à environ 20 kilomètres au sud-est du gisement de lithium Whabouchi (Figure 1). La propriété inclut plusieurs fortes anomalies de lithium dans les sédiments de fond de lacs dont quatre sont ?99,5e centile du traitement effectué par Harfang à partir de l'ensemble de la base de données SIGÉOM. Certaines de ces anomalies calculées sont regroupées dans un secteur dominé par des granites et des pegmatites de la Sous-province d'Opatica.

La propriété Ross est formée de 100 claims situés sur la bordure nord de la séquence volcano-sédimentaire du Lac-des-Montagnes dans un contexte géologique ressemblant à celui du gisement de lithium Whabouchi (Figure 1). Le secteur jalonné contient de nombreux dykes de pegmatite.

La propriété Conviac consiste en 140 claims contigus situés à 70 km au sud-est de la mine d'or Éléonore qui ont été jalonnés pour couvrir la troisième plus forte anomalie de lithium calculée à partir de la base de données (Figure 1). La propriété s'étend sur environ 15 kilomètres le long du contact entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. Elle offre aussi un excellent potentiel pour la découverte de minéralisations aurifères similaires à celles de la mine Éléonore et du gîte Cheechoo.

La propriété Sakami inclut un total de 204 claims regroupés dans deux blocs séparés par huit kilomètres (Figure 2). Elle est située près de la limite nord de la Sous-province d'Opinaca. La cartographie régionale a confirmé la présence de granites et de pegmatites de la Suite granitique du Vieux Comptoir et de paragneiss.

De plus, 62 claims groupés en deux blocs distincts ont été ajoutés à la propriété La Passe (Figure 2). Les nouveaux claims couvrent un contexte géologique similaire à celui de la propriété initiale qui inclut une série de dykes de pegmatite associés à la Suite granitique du Vieux Comptoir. Ces dykes se sont injectés dans des roches métasédimentaires et des paragneiss. Harfang considère que la totalité de la propriété La Passe, située à la limite entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca, représente une excellente cible pour la découverte de pegmatites lithinifères et de minéralisations aurifères.

Harfang planifie activement son programme d'exploration de 2023 sur ses projets de lithium et d'or.

Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « La région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec pourrait rapidement s'avérer être une province lithinifère nord-américaine comparable à certains des plus grands districts mondiaux en raison de la présence de plusieurs gisements et de découvertes récentes. La région bénéficiera encore plus de l'intensité de l'exploration cette année et je crois qu'il y a de fortes chances que des découvertes additionnelles y soient réalisées étant donné le peu d'exploration historique effectuée dans la majorité des secteurs. Ce qui est encore plus important pour Harfang, c'est que plusieurs de nos projets ont le potentiel de contenir des pegmatites à lithium et des minéralisations aurifères.

Mise en garde : La Direction de Harfang prévient que les minéralisations présentes dans les gisements et découvertes d'or et de lithium mentionnés précédemment ne sont pas nécessairement représentatives de la minéralisation qui pourrait être identifiée sur les propriétés détenues par Harfang.

Personne qualifiée

L'information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 8.24 millions de dollars en trésorerie en date du 31 octobre 2022 et est une société d'exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d'une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l'environnement.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, la Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des déclarations prospectives.

