Shufti Pro lance des solutions d'évaluation des risques et d'IDV permettant une vérification plus fiable des clients





Le créateur des toutes premières solutions de vérification d'identité (IDV) sur site, Shufti Pro, a annoncé le lancement de ses services d'évaluation des risques et d'IDV pour aider les entreprises du monde entier à lutter contre la fraude d'identité et les crimes financiers, et à respecter le cadre réglementaire KYC/AML en constante évolution.

Solution d'évaluation des risques ? Outil spécialement conçu pour aider les entreprises à identifier les risques associés à leur clientèle internationale. La solution personnalisée de cotation du risque de Shufti Pro s'adapte aux intérêts des organisations et prend en compte tous les facteurs de risque possibles afin de prémunir les entreprises contre les crimes financiers, les atteintes à la réputation et les sanctions réglementaires. Cet outil permet également aux entreprises de prendre des décisions avisées en évaluant les facteurs de risque des clients au moyen de questionnaires personnalisés et de points de données sur la prévention de la fraude, qui sont ensuite examinés par les moteurs de profilage des informations sur les risques de Shufti Pro (une base de données contenant plus de 10 milliards d'éléments d'identification).

Service d'IDV ? L'IDV est le processus de vérification des clients par le biais d'un numéro d'identification unique émis par le gouvernement. Il fonctionne de manière similaire au processus KYC, à l'exception de l'obligation de télécharger des documents en format papier fournis par le client. L'IDV de Shufti Pro compare les données des clients, telles que le nom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, aux données contenues dans d'autres bases de données et procure une sécurité inégalée. La numérisation du monde moderne nous montre que nous abandonnons les pièces d'identité en papier au profit de formes entièrement numériques, en raison de leurs capacités améliorées en matière de confidentialité, de prévention des fraudes et d'expérience utilisateur. Ces changements permettront de faciliter l'intégration des clients, de le rendre plus précis, de satisfaire les clients internationaux et de réduire concrètement les taux d'abandon des clients.

« En tant que fournisseur mondial de services d'IDV, Shufti Pro innove en permanence pour faire face à un éventail de plus en plus varié et diversifié d'exigences de conformité réglementaire pour nos clients », affirme Victor Fredung, PDG de Shufti Pro.« Nous nous attachons à fournir des solutions qui répondent aux besoins évolutifs de notre clientèle internationale et du marché en général ? à la fois au moment de l'intégration et par la suite, et je suis heureux de vous annoncer que les services d'évaluation des risques et d'IDV sont conçus à cet effet. »

Shufti Pro a récemment introduit une série de nouvelles fonctionnalités telles que la mise en oeuvre du SSO et la vérification des comptes dupliqués pour renforcer la suite logicielle de ses produits d'IDV. L'année dernière, la société a obtenu 20 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A pour accélérer son expansion internationale, améliorer ses solutions d'IDV et étendre sa suite de conformité.

Les organisations internationales à la recherche d'un partenaire IDV peuvent contacter Shufti Pro ici.

À propos de Shufti Pro

Shufti Pro est un important fournisseur de services d'IDV (vérification d'identité) proposant des solutions KYC (connaissance du client), KYB (connaissance de l'entreprise), KYI (connaissance de l'investissement), de lutte contre le blanchiment, de vérification biométrique et OCR et contribuant à améliorer la confiance à travers le monde. L'entreprise dispose de six bureaux internationaux et a lancé une gamme de 17 produits et solutions de vérification d'identité complémentaires. Capable de vérifier automatiquement plus de 9000 documents d'identité dans plus de 150 langues, Shufti Pro sert fièrement ses clients dans plus de 230 pays et territoires.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 07:05 et diffusé par :