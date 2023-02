HEXO annonce une augmentation de la production de ses populaires joints droits préroulés et le lancement d'une technologie d'inhalation améliorée





HEXO Corp (TSX : HEXO?; NASDAQ : HEXO) («?HEXO?» ou la «?Société?»), un important producteur de produits de cannabis de première qualité, est heureuse d'annoncer qu'elle a achevé avec succès l'expansion de sa capacité de production de joints droits préroulés sur son site de Fenwick, en Ontario, et s'apprête à lancer une technologie d'inhalation unique et brevetée, visant à améliorer considérablement l'expérience du cannabis.

Ce développement permettra à HEXO d'augmenter sa capacité de production de joints droits préroulés, d'accélérer la livraison des produits extrêmement populaires Redecan Redees pour inclure les nouvelles séries de souches TnT, tout en étendant la marque Original Stash de HEXO afin de répondre à la demande croissante des consommateurs.

Les consommateurs ont bien accueilli le nouveau format et les nouvelles souches, et cette expansion confirme la place de meneur de HEXO sur le marché canadien des joints droits préroulés.

«?Les clients à travers le pays ont immédiatement adopté notre format de joints droits préroulés, et nous avons constaté que, pour répondre à la demande croissante, nous devions augmenter notre production de façon significative, déclare Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Il était important d'étendre la capacité sans sacrifier le pourcentage de THC ou la qualité des terpènes. Cette capacité accrue permet à HEXO de fournir notre nouvelle série de souches TnT sous la forme de joints droits préroulés, tout en offrant une gamme de prix plus large et de nouvelles innovations produits. »

Le préroulé Redecan Redees est le produit préroulé haut de gamme de HEXO, ainsi que celui qui affiche la croissance la plus rapide et la plus importante au Canada en termes de part de marché. Redees est reconnu comme étant un des produits les plus doux du marché et contrairement à de nombreux joints droits préroulés, n'a aucun arrière-goût de brûlé. Les consommateurs préfèrent également leur facilité d'utilisation, leur emballage attrayant et leur commodité par rapport aux produits de cannabis de base plus courants, mais moins consistants. Soigneusement conçus avec un filtre extra-long, emballés de manière compacte et distribués en paquets pratiques de 10, les Redecan Redees sont les premiers joints droits préroulés proposés dans un format personnel.

Les joints droits préroulés Redecan Redees sont également dotés d'une technologie d'inhalation unique, mise au point grâce à des recherches approfondies et aux avis des consommateurs. En intégrant cette nouvelle technologie exclusive, on obtient une meilleure aspiration et une meilleure prise en main, ce qui améliore encore davantage l'expérience du consommateur.

«?Les clients ont fourni d'excellents commentaires sur la façon dont nous pouvions améliorer les produits, note M. Bowman. Nous avons pris en compte ces retours pour développer une nouvelle génération exclusive de joints droits préroulés pour Redecan Redees et d'autres nouvelles marques de HEXO.?»

Redecan Redees, la marque phare de HEXO présentera plusieurs souches TnT tout au long de l'année, notamment Warlock, Gluberry et Animal Rntz, ainsi qu'un nouveau produit équilibré 2 :1 CBD :THC, CBD Kush, qui offre les avantages des deux cannabinoïdes. La marque continuera également à proposer les produits préférés des consommateurs, tels que les Cold Creek Kush Redees et Wappa Redees. La ligne Original Stash de HEXO lancera ses propres joints droits préroulés, mettant en vedette les gammes populaires Atomik Sour Haze et Powdered Donuts.

«?Alors que le marché canadien du cannabis continue d'évoluer, il était essentiel d'accroître notre capacité de production de joints droits préroulés pour renforcer la position de leader de HEXO sur le marché, ajoute M. Bowman. Nous nous appuyons sur le succès de notre produit Redecan Redees, le préroulé le plus populaire au Canada, en introduisant davantage de produits avec des pourcentages totaux de THC et de cannabinoïdes plus élevés, qui répondent aux besoins des consommateurs et offrent une expérience de cannabis privilégiée.?»

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. HEXO occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

