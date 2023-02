Le plus vieux rat de laboratoire vivant au monde montre la voie du rajeunissement





« Sima », un rat femelle de 47 mois, reçoit l'E5, un traitement destiné à recréer l'environnement circulatoire d'un jeune mammifère ; la durée de vie maximale enregistrée pour cette espèce est de 45,5 mois.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Une expérience menée par le Dr Harold Katcher, l'un des responsables de la découverte du premier gène du cancer du sein , donne à l'humanité l'espoir de réaliser le rêve de vaincre le vieillissement. Alors qu'il travaillait chez Yuvan Research Inc., il a découvert quelle partie du sang des jeunes animaux contrôle le vieillissement de l'organisme, et l'a testé sur huit rats de laboratoire femelles. « Sima » est la dernière survivante, mais son âge permet d'entrevoir une voie pour le rajeunissement humain. « Le vieillissement cellulaire est un processus non autonome, il ne dépend pas de l'histoire de la cellule, mais de son environnement », a déclaré le Dr Katcher, directeur scientifique de Yuvan, une startup basée en Californie qui travaille sur des traitements de rajeunissement.

Cette expérience fait suite à une autre expérience qui a démontré que la thérapie de Yuvan a provoqué un rajeunissement de 54 % chez des rats mâles, selon une analyse de l'horloge épigénétique effectuée par le Dr Steve Horvath, alors professeur à l'université de Californie à Los Angeles. Par la suite, HEALES, une association belge à but non lucratif, a décidé de financer deux études sur la durée de vie, l'une appliquant le traitement de Yuvan, appelé « E5 », et l'autre , dirigée par le Dr Rodolfo Goya, professeur à l'université de La Plata (Argentine), utilisant le plasma de jeunes rats. L'expérience du Dr Goya a permis une prolongation modérée de la durée de vie. L'expérience de Yuvan est toujours en cours puisque Sima est toujours en vie à l'âge de 47 mois.

En outre, Sima et les autres rats traités ont montré une force de préhension 2,8 fois supérieure à celle des sujets témoins. Selon le Dr Goya, « la force musculaire indique une durée de vie prolongée ». Sima est une Rattus norvegicus, une espèce dont la durée de vie maximale enregistrée est de 45,5 mois . Sa de vie moyenne est de 24 à 36 mois. Le traitement de Yuvan a débuté alors que les rats avaient déjà 24 mois et a tout de même repoussé la durée de vie maximale de l'espèce dans un groupe traité ne comprenant que huit rats.

Le processus de production de l'E5 est en attente de brevet, et l'histoire de sa découverte est relatée dans le livre du Dr Katcher, The Illusion of Knowledge (l'illusion de la connaissance). Yuvan prévoit des essais sur d'autres espèces avant de le tester sur l'homme. En âge humain, Sima a déjà 126 ans, en considérant que la durée de vie maximale de l'homme est de 122,5 ans. « Sima » signifie « limite, frontière » en sanskrit, et en dépassant la limite de vie de son espèce, elle nous rappelle que l'histoire humaine s'est faite en dépassant des limites.

