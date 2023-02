Le rapport ESG 2022 de CGI précise ses progrès pour bâtir un monde plus durable et inclusif pour tous





Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) annonce la publication de son rapport 2022 sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui présente le détail des engagements, des objectifs quantifiés et des progrès de l'entreprise pour ses trois priorités mondiales : talents, communautés et climat.

« En tant que chef de file mondial de services en management et en TI, nous reconnaissons que CGI a un rôle important à jouer comme entreprise responsable et éthique au nom de nos trois parties prenantes : nos clients, nos professionnels et nos actionnaires, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. Nous sommes fiers de partager notre expertise avec nos clients, les établissements d'enseignement et les organisations caritatives locales pour améliorer le bien-être économique, social et environnemental de nos communautés. Notre objectif commun est de permettre à chacun de bénéficier des effets positifs et novateurs de la technologie. »

Le rapport ESG 2022 de CGI incorpore de nouveaux sujets comme la décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement, le soutien apporté à la prospérité économique des communautés, l'environnement et la biodiversité, les TI durables et les droits humains, en conformité avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il développe également les données à propos de la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), la santé, le bien-être et la sécurité des professionnels de CGI. Cette année, l'entreprise fait une transition entre l'utilisation du terme « responsabilité sociale » à celle d'« ESG », une nouvelle avancée de son approche mesurable et transparente, qui vise un meilleur alignement aux exigences des indices de conformité.

Voici des faits saillants des avancées de CGI quant à ses trois priorités ESG : talents, communautés et climat.

Promouvoir l'inclusion numérique en offrant 1?200 programmes éducatifs à plus de 500?000 personnes dans le monde, ce qui équivaut à améliorer la vie de cinq fois plus de personnes que le nombre d'employés de CGI.





Contribuer à la qualité de vie des communautés locales par des activités bénévoles et pro bono dont bénéficient plus de 1,2 million de personnes à l'échelle mondiale, y compris grâce à la plateforme de projets de bénévolat « CGI s'engage ».





Réduire les émissions de CO 2 e de l'entreprise de 65 % par rapport à l'année référence de 2014.

Les objectifs et progrès de CGI en matière d'ESG sont évalués de façon indépendante par des organisations externes de premier plan comme EcoVadis et les indices de durabilité du Dow Jones (DJSI). EcoVadis a attribué à CGI la médaille platine en 2022 (cote la plus élevée) pour sa performance en matière de développement durable, en reconnaissance de l'approche disciplinée d'intégration de la durabilité dans ses pratiques d'affaires quotidiennes partout dans le monde. CGI a également obtenu la note de 62/100 du DJSI pour sa performance en matière de durabilité; la moyenne du secteur d'activité est de 25/100.

Pour lire le rapport ESG 2022 de CGI et en apprendre davantage sur les efforts de l'entreprise à cet effet, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90?250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 06:30 et diffusé par :