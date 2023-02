LE JARDIN DE L'ÉTRANGE - Une curiosité botanique qui plaira à toute la famille





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Connaissez-vous le Jardin de l'étrange? C'est le surnom d'une mystérieuse serre du Jardin botanique. Cette serre-laboratoire renferme des plantes singulières aux formes et aux modes de survie pour le moins inventifs. Du 22 février au 30 avril, Espace pour la vie vous propose une incursion dans cet univers inédit, au croisement de la science et de l'émerveillement.

En compagnie de nos animateurs et animatrices, partez à la découverte de 200 espèces différentes de plantes toutes plus incroyables les unes que les autres. Faites la rencontre des Géantes, comme le colocasia dont la feuille peut atteindre 120 cm de large. Apprenez-en plus sur les Succulentes, aux formes charnues et gorgées d'eau qui leur sont bien utiles dans les milieux arides. Les Énigmatiques, Animales, Flamboyantes et Carnivores composent les autres membres de cette famille de plantes inusitées dont on vous révélera bon nombre de secrets.

Lors de vos déambulations, observez, explorez, analysez, expérimentez... Soyez à l'affût. Vous aurez à compléter des expériences et vos observations vous permettront de créer la plante la plus étrange, la plus curieuse et la plus éblouissante de toutes à la fin du parcours!

Percez les mystères des plantes carnivores

Les plantes carnivores impressionnent par leurs pièges ingénieux. Saviez-vous que chaque espèce déploie sa propre stratégie de capture des insectes? Avec vos enfants, apprenez les astuces de ces plantes pour attirer, capturer et digérer. N'ayez crainte, elles ne s'intéressent qu'aux petits insectes!

L'activité Capture ta proie propose de fabriquer son piège à insectes en s'inspirant de l'ingéniosité des plantes carnivores. Vous apprendrez leurs divers modes de fonctionnement. Notre équipe d'animation vous demandera alors de concevoir un piège à l'aide d'objets de tous les jours. Les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous? Profitez du savoir de notre équipe pour déceler ses failles et l'améliorer pour en faire le plus redoutable des pièges! Et si l'invention fonctionne, on vous proposera des défis plus corsés.

Pour toute la famille, recommandée pour les 8 ans et plus. Activité se déroulant les fins de semaine, les jours fériés et durant la relâche .





Pour toute la famille, avec une attention particulière aux 4 à 8 ans. De 9 h à 17 h tous les jours.

Une expérience ludique et interactive à ne pas manquer, dans un univers à l'allure steampunk. Une belle occasion de se dépayser, d'initier les enfants à la botanique et de voir les plantes sous un tout autre jour. Pour en savoir plus et réserver vos billets: espacepourlavie.ca/billetterie

Offrez-vous nos musées !

Offrez-vous un accès privilégié à nos cinq musées pendant un an : Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan. En format numérique et à prix très abordable, le Passeport Espace pour la vie offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiants et les étudiantes ainsi que les passionnés et passionnées de nature.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

