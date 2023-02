/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Bilan de la campagne Centraide du Grand Montréal/





MONTREAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à l'événement Solidaires au cours duquel Centraide du Grand Montréal dévoilera le montant recueilli lors de sa campagne 2022. Les fonds récoltés permettront de soutenir quelque 350 organismes et projets pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Centraide remettra aussi des prix Solidaires afin de rendre hommage aux entreprises, organisations, syndicats et individus qui appuient la campagne Centraide. Ces prix d'excellence souligneront également l'apport remarquable des organismes et des personnes engagées dans l'action communautaire.

La 49e campagne Centraide était coprésidée par Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard et Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

QUOI : Événement Solidaires Dévoilement du résultat de la campagne Centraide 2022 Remise des prix Solidaires DATE : Le mercredi 8 février 2023



HEURE : De 17 h à 19 h Dévoilement de la somme des dons récoltés à 17 h 30 LIEU : Agora du Coeur des sciences de l'UQAM, 175, av. Du Président-Kennedy (à l'angle de Jeanne-Mance), Montréal



QUI : Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal Quelque 300 donateurs du milieu des affaires, bénévoles et représentants d'organismes communautaires.

