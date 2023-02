WPU va élargir sa coopération avec Vitol dans le domaine de la recherche et développement





WPU (Waste Plastic Upcycling A/S) a accueilli favorablement une initiative de Vitol visant à entamer des négociations pour un renforcement des activités verticales de recherche et développement sur la technologie exclusive de WPU. L'objectif de ces activités de recherche et développement consiste à élargir davantage la gamme de produits offerte par WPU et à enrichir le traitement ultérieur par Vitol, créant ainsi des produits plus intéressants.

La coopération en matière de recherche et développement pourrait inclure la construction d'une installation de surcyclage basée sur la technologie exclusive de WPU, mais financée par Vitol. WPU accueille favorablement cette initiative et se réjouit à l'idée d'entamer les négociations, la société communiquera sur les développements importants.

Tom Baker, responsable mondial du trading de naphtha chez Vitol, a déclaré : « Le respect du délai pour la construction de l'installation de Fårevejle représente une réussite remarquable. Vitol pense que la technologie de procédé propriétaire de WPU aura un impact significatif sur le futur secteur du surcyclage des déchets plastiques. »

Niels Stielund, président de Waste Plastic Upcycling A/S, a affirmé : « La force et la puissance de la coopération entre Vitol et WPU ont illustré une nouvelle fois sa valeur. Avec ses faibles dépenses d'investissement et sa capacité élevée, la technologie de WPU convient très bien pour un dimensionnement rapide afin de concorder avec la présence internationale de Vitol. »

Les premiers déchets plastiques sont arrivés à Fårevejle

Les premiers camions chargés de déchets plastiques sont arrivés à l'installation de Fårevejle de WPU, prêts à être surcyclés en l'état. Les palettes entières peuvent être chargées directement dans le système batch de WPU en l'état, incluant les bandes d'acier et le matériel d'emballage.

Le procédé batch circulaire de WPU est capable de surcycler du plastique de consommation et industriel sale, sans prétraitement spécial, et avec d'importantes économies de CO2 par rapport à l'incinération ? pour un monde plus vert.

À propos de WPU A/S

Nous avons comme mission première de donner une nouvelle vie aux déchets plastiques grâce à la pyrolyse et à une technologie batch unique. La technologie batch simplifie le processus de tri et de nettoyage. Cela rend la technologie robuste, flexible et efficace. Nous prévoyons qu'elle jouera un rôle vital pour solutionner le problème du plastique dans le monde.

