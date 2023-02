REPLY: les inscriptions sont ouvertes pour la sixième édition du Reply Code Challenge





Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la sixième édition du Reply Code Challenge, la principale compétition en ligne par équipe qui met les développeurs au défi de résoudre des problèmes de logique et d'algorithme. Plus de 15 000 codeurs de 98 pays se sont inscrits à l'édition 2022.

Durant l'édition 2023 du Reply Code Challenge, basé sur le célèbre jeu "Snake & Ladders", les participants devront créer un algorithme capable de sécuriser les réseaux d'entreprise en exploitant une simulation dans le métavers.

Ouvert aux codeurs du monde entier, le Challenge se déroulera en ligne le jeudi 9 mars 2023.

Comme d'habitude, deux défis seront lancés simultanément : l'édition standard, destinée aux étudiants universitaires et aux professionnels, et l'édition ado, ouverte aux 14-19 ans.

La sixième édition de l'édition standard voit le programme de la University Students League confirmé. Chaque participant contribuera à la fois au score de son équipe et à celui de son université. L'université qui obtiendra le meilleur score, donné par la somme des scores obtenus par les codeurs de cette université, gagnera un prix au choix entre un soutien financier pour un projet universitaire ou un jeu d'arcade pour les espaces communs.

La High School Students League, le défi entre lycées, enrichit la compétition pour les plus jeunes participants de l'édition Teen. En participant au Code Challenge, chaque équipe contribuera au classement de son lycée et pourra gagner un don de 2 000 ? pour son école et un cours de codage dédié créé par des experts de Reply pour les classes de l'institut gagnant, démontrant ainsi également la valeur éducative du concours.

Les équipes pourront soumettre autant de solutions qu'elles le souhaitent pendant la durée du concours, en utilisant tous les langages de programmation, y compris C++ et Python. Le podium sera déterminé par les algorithmes ayant obtenu le meilleur score lors des tests.

Le Reply Code Challenge permet aux joueurs de tester leurs limites en leur offrant la possibilité d'améliorer leurs compétences en programmation et d'en acquérir de nouvelles grâce à des défis créés par des experts de Reply et inspirés de scénarios réels. Les joueurs pourront expérimenter de nouvelles technologies, des langages de programmation et des stratégies de résolution de problèmes, qui sont essentiels pour exceller dans le secteur de la programmation.

Avec le lancement du Code Challenge, Reply inaugure le calendrier 2023 des Reply Challenges. Sont confirmés cette année l'Investment challenge en mai, conçu pour initier les étudiants au monde de l'investissement, et le Cyber Security challenge en octobre, basé sur la recherche de vulnérabilités spécifiques cachées dans les logiciels et les systèmes informatiques.

Les Reply Challenges, qui comptent à ce jour une communauté de 100 000 joueurs, avec également les cours de master sur la finance numérique à la POLIMI Graduate School of Management, l'IA et le cloud au Politecnico di Torino, le programme Reply Code For Kids, ce sont autant d'exemples qui témoignent de l'engagement de Reply dans le développement de modèles de formation innovants, capables d'impliquer les nouvelles générations.

De plus amples informations sont disponibles sur challenges.reply.com.



Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

