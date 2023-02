Chappellet devient le seul domaine viticole américain à être nommé Partenaire Privilégié Relais & Châteaux





Le célèbre domaine viticole Chappellet de Napa Valley (www.chappellet.com) est ravi d'annoncer qu'il a été invité à devenir Partenaire Privilégié Relais & Châteaux. Cet honneur fait de Chappellet le premier domaine viticole américain à être invité à devenir Partenaire Privilégié et rejoint une liste exclusive de quelques-uns des meilleurs domaines viticoles du monde à être nommés Partenaire Relais & Châteaux. Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 580 hôtels et restaurants à travers le monde dirigés par des aubergistes, chefs et propriétaires indépendants qui partagent une passion pour l'excellence et un désir d'authenticité dans leurs relations avec leur clientèle. Les Partenaires Privilégiés sont sélectionnés en fonction de leurs valeurs partagées avec Relais & Châteaux et de leur capacité à offrir des expériences uniques et inoubliables dans leurs domaines d'expertise. « En tant que domaine viticole familial multigénérationnel qui partage les valeurs et la passion de Relais & Châteaux pour l'excellence, nous sommes ravis de renforcer notre relation de longue date avec Relais & Châteaux en tant que Partenaire Privilégié », déclare Cyril Chappellet, président et directeur de deuxième génération de Chappellet.

Fondée en 1967 par les vignerons légendaires Donn et Molly Chappellet, Chappellet fut le deuxième domaine viticole post-prohibition établi dans la vallée de Napa. Inspirée par l'idée que « Bacchus aime les collines », la famille Chappellet s'est installée à Pritchard Hill, dans les montagnes orientales de la vallée de Napa, où elle est devenue l'un des premiers pionniers de la plantation de vignobles à haute altitude. Bien que les raisins cultivés au-dessus de 1 000 pieds ne représentent qu'environ 3 % de la production totale en Californie, les vins de montagne représentent une part importante des vins les plus emblématiques et les plus prisés d'Amérique. Aujourd'hui encore indépendants et gérés par la famille, les cabernets sauvignons de montagne de Chappellet à Pritchard Hill ont acquis une renommée mondiale et sont reconnus comme des références pour leur région, ayant reçu plusieurs scores à 100 points et des comparaisons élogieuses avec les Premiers Grands Crus de Bordeaux de la part des meilleurs critiques vinicoles.

« Depuis 1967, le domaine viticole de notre famille sur Pritchard Hill se consacre à l'élaboration de cabernets sauvignons de montagne de classe mondiale », ajoute Cyril Chappellet. « Comme chaque propriété Relais & Châteaux, nous recherchons la perfection dans tout ce que nous faisons, de la minutie avec laquelle nous cultivons notre vignoble en agriculture biologique aux liens profonds et durables que nous tissons avec nos clients. Au fil des ans, nous avons entretenu des relations remarquables avec de nombreux propriétaires et propriétés Relais & Châteaux en Amérique du Nord. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ces liens solides tandis que nous développons notre présence dans le monde entier. »

Chappellet s'est associé à un certain nombre de propriétés Relais & Châteaux en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie, organisant des weekends pour leurs collectionneurs dans des propriétés prestigieuses telles que Triple Creek Ranch, dans le Montana, The Wauwinet, à Nantucket, dans le Massachusetts, Planters Inn à Charleston, en Caroline du Sud, et Auberge du Soleil à Napa Valley, en Californie.

« J'ai eu le plaisir de travailler avec Chappellet dans plusieurs propriétés Relais & Châteaux au cours des 15 dernières années », déclare Molly Smith, directrice générale de Triple Creek Ranch. « L'histoire, la familiarité et l'élégance que leur domaine a transmises aux invités ont élevé les expériences et les souvenirs. »

En tant que Partenaire Privilégié, Chappellet organisera en 2023 d'autres « Collectors' Weekends » spéciaux pour les membres Relais & Châteaux et les collectionneurs Chappellet dans des propriétés Relais & Châteaux à travers l'Amérique du Nord. Le domaine développera également de nouvelles façons de s'engager avec les membres Relais & Châteaux et son association mondiale de restaurants et d'hôtels, notamment des dîners de vignerons, des dégustations, des expériences d'éducation au vin et l'expansion des « Collectors' Weekends" de Chappellet en Europe et en Asie.

Concernant le nouveau statut de Chappellet en tant que Partenaire Privilégié, David Fink, dirigeant de la propriété Relais & Châteaux L'Auberge Carmel, déclare : « Il y a plus d'un demi-siècle, Donn Chappellet a quitté sa vie d'entreprise à Los Angeles pour trouver l'un des endroits les plus idylliques pour fonder une famille et devenir vigneron. Aujourd'hui, la famille Chappellet poursuit la vision de Donn et a créé certains des vins les plus spéciaux de Californie. »

À propos de Chappellet

En 1967, sur les conseils du vigneron légendaire André Tchelistcheff, la famille Chappellet s'installe sur les pentes abruptes de Pritchard Hill© et fonde Chappellet, devenant ainsi le deuxième domaine viticole post-prohibition de Napa Valley. En tant que pionnier de la plantation de vignobles à haute altitude, Chappellet a été reconnu pour l'élaboration de vins de référence en mettant l'accent sur les cabernets sauvignons de montagne, tout en faisant de Pritchard Hill l'une des grandes régions viticoles du monde.

À propos de Relais & Châteaux - Un mouvement qui a du sens

Relais & Châteaux, créée en 1954, est une association de 580 hôtels et restaurants uniques à travers le monde, détenus et exploités par des entrepreneurs indépendants, le plus souvent des familles, passionnés par leur métier et profondément attachés à tisser des relations chaleureuses et durables avec leurs clients. Les membres Relais & Châteaux protègent et mettent en avant la richesse et la diversité des traditions culinaires et hôtelières du monde afin d'en assurer la pérennité. Ils se consacrent également à la préservation du patrimoine local et de l'environnement, comme l'exprime la vision de l'association présentée à l'UNESCO en novembre 2014. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.relaischateaux.com.

