Spotos s'efforce de réinventer la logistique en créant le nouveau marché du fret au comptant





BERLIN, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Spotos, une start-up logistique ayant numérisé et réinventé les principes du transport de fret, annonce le début de ses opérations. Spotos a développé un marché numérique de fret au comptant pour les expéditeurs et les transporteurs en Europe.

La société a été créée pour répondre aux difficultés quotidiennes et aux inefficacités dans la recherche de spots (au comptant), de transporteurs et l'acheminement de marchandises. Fondée par l'entrepreneur ?ar?nas Stanislov?nas, Spotos est une solution visant à simplifier la logistique pour les expéditeurs et les transporteurs, à connecter un secteur fragmenté et à numériser les processus commerciaux inefficaces.

« Je trouvais qu'il manquait quelque chose au sein du secteur de la logistique, quelque chose de vital et de fondamental. Ceci a contribué à la fragmentation et à la déconnexion de ce secteur. La logistique a toujours opté par défaut pour des processus analogiques, inefficaces et chronophages. J'ai remarqué qu'un manque d'automatisation avait un impact négatif sur tous les acteurs du transport, alors j'ai voulu montrer à quel point le transport de fret peut être simple grâce à la numérisation. C'est ainsi qu'est née l'idée de Spotos. » indique ?ar?nas Stanislov?nas, fondateur et PDG.

L'ambition de Spotos est d'améliorer tous les aspects du transport de fret en offrant la transparence des prix, une automatisation radicale et l'accessibilité au marché. La société soutient que tout le monde mérite une chance de participer au processus complexe, mais équitable, qu'est le transport de fret. En appliquant cette philosophie, Spotos a mis en place diverses fonctionnalités qui changent les habitudes du secteur.

Spotos ouvre des portes pour les petites et moyennes entreprises, leur permettant d'expédier des marchandises efficacement: fini les tâches chronophages, les processus inefficaces, les prix imprévisibles, les faux frets ou les retards de paiement.

À propos de Spotos

Spotos révolutionne le secteur de la logistique à l'ancienne, en l'associant à une innovation de pointe, une conception orientée client et une vision futuriste. Celle-ci propose aux expéditeurs un accès à un vaste réseau de transporteurs dans toute l'Union européenne. Cette plateforme repose sur la science des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991881/Spotos_CEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991880/Spotos.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1991882/Spotos_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 03:00 et diffusé par :