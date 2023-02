Présentation d'AM Best à Paris des grandes tendances du marché qui affectent les assureurs et réassureurs européens





AM Best présentera une analyse de marché sur les conditions difficiles des renouvellements de janvier, ainsi que d'autres développements significatifs des marchés de (re)assurance en Europe, lors d'une conférence le 16 mars 2023 aux Salons Hoche à Paris.

Au cours de la Conférence France d'AM Best sur le marché de l'assurance ? Paris, les analystes partageront une étude comparatif sur les notations AM Best et les enjeux dominants pour les (ré)assureurs, notamment l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une mise à jour sur IFRS 17. Au cours de la présentation, les analystes soulignera également l'état actuel des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance du marché.

Le programme sera précédé de l'intervention de Sylvestre Frezal, Directeur Général Délégué & Secrétaire Général, Groupe Covéa.

L'ouverture de l'inscription pour la demi-journée est à 9h30, suivi par le discours de bienvenue à 10h00. La conférence terminera avec un déjeuner de réseautage. Pour participer à cet événement, veuillez visiter http://www.ambest.com/conferences/IMBFrance2023. Envoyez toute question relative à cet événement par email à [email protected].

