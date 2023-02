GoCardless ouvre l'accès à son réseau mondial de paiement bancaire





Les prestataires de services de paiement tiers peuvent désormais adresser le marché en forte croissance des paiements de compte à compte via une simple intégration de GoCardless.

PARIS, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- La fintech GoCardless, un leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire, lance GoCardless Embed, une nouvelle intégration permettant aux prestataires de services de paiement (PSP) tiers d'accéder à son réseau mondial de paiements bancaires et de profiter des avantages des paiements de banque à banque.

GoCardless Embed, qui est livré en marque blanche, permet aux PSP d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless directement dans leur plateforme par le biais d'une simple API qui donne accès :

aux systèmes de paiement bancaire du Royaume-Uni, de la zone euro et des États-Unis, ainsi qu'à d'autres à venir dans un avenir proche ;

à des capacités de traitement de bout en bout pour les paiements de banque à banque, y compris en termes de réconciliation, de gestion des mandats, de reporting et de remboursements ;

à des fonctionnalités d'open banking, comme les paiements instantanés - ponctuels ou récurrents - au Royaume-Uni, la vérification instantanée des comptes bancaires et la prévention contre la fraude sur les trois marchés.

GoCardless Embed permet à ces prestataires d'exploiter le marché florissant des paiements de compte à compte, évalué à environ 225 000 milliards de dollars en volume de transactions dans le monde*, et d'élargir la taille de leur marché adressable total à de nouveaux secteurs et cas d'usages dominés par les paiements bancaires.

C'est un moyen rapide et facile pour les PSP d'augmenter leur chiffre d'affaires en élargissant la gamme des moyens de paiement offerts à leurs clients commerçants, tout en permettant à ces derniers de rester sur leur propre plateforme. GoCardless Embed s'intègre également de manière transparente dans leur solution existante, ce qui signifie que les prestataires de paiement conservent un contrôle total sur l'expérience client.

En adoptant GoCardless Embed, les PSP bénéficient également d'une efficacité accrue en exploitant, en quelques semaines seulement, un réseau mondial qui a mis des années à se construire. L'intégration leur donnera une solution de paiement bancaire de bout en bout qui offre aux commerçants et à leurs payeurs tous les avantages des paiements bancaires***, et ce sans la moindre complexité traditionnellement associée à l'introduction et à la gestion de ce mode de paiement.

Alexandra Chiaramonti, VP & General Manager EMEA de GoCardless, déclare : « Nous avons passé la dernière décennie à optimiser les paiements bancaires en les faisant entrer dans l'ère numérique. Notre plus grande réussite est d'avoir créé un réseau mondial de paiements bancaires, reliant des systèmes de paiement disparates en un seul réseau interopérable - un défi considéré jusqu'il y a peu comme inatteignable. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons créé un produit qui donne accès à notre réseau unique et nous nous réjouissons des perspectives que cette solution offre pour l'ensemble de la chaîne : les PSP, leurs clients commerçants et les consommateurs finaux. »

Contexte du marché

Les PSP peuvent également utiliser GoCardless Embed pour s'aligner sur les préférences et attentes en matière de paiement des payeurs.

Selon une étude mondiale réalisée par YouGov pour GoCardless**, il apparaît qu'en France , la facilité d'utilisation et la sécurité, permises notamment les paiements bancaires, arrivent en tête de liste des attentes des consommateurs. 77 % des Français mettraient fin à leur achat en ligne si le processus s'avérait trop complexe. 40 % se sentent frustrés lorsqu'ils doivent saisir manuellement des informations lors d'un paiement en ligne. Enfin, 84 % déclarent que la protection de leur vie privée et de leurs données est un facteur déterminant dans le choix du mode de paiement à utiliser.

*L'analyse de GoCardless s'appuie sur la carte mondiale des paiements de McKinsey, le rapport mondial sur les paiements de WorldPay et les recherches du secteur.

**Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. Pour l'enquête auprès des décideurs financiers, la taille totale de l'échantillon était de 1 514 adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Le travail sur le terrain a été effectué entre le 6 et le 16 juin 2022. Pour l'enquête auprès des consommateurs, la taille totale de l'échantillon était de 7 611 adultes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne et en Australie. Le travail sur le terrain a été réalisé entre le 1er et le 9 juin 2022.

***Les paiements bancaires sont des paiements effectués directement d'un compte bancaire à un autre. Les paiements bancaires peuvent être utilisés pour envoyer ou collecter de l'argent de manière ponctuelle ou récurrente. Les paiements bancaires peuvent également être utilisés pour des paiements instantanés ou des paiements à une date définie.

