ADIDAS ET LES MILLS ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT DE MARQUE POUR FAÇONNER L'AVENIR DU TRAINING





Deux marques de sport emblématiques unissent leurs forces pour façonner une nouvelle ère pour le training Omnifitness, combinant le meilleur des expériences en direct et numériques pour leurs membres

Grâce à une technologie novatrice comme la réalité virtuelle, le partenariat accélérera le développement de solutions de training de nouvelle génération, immersives et personnalisées.

Soutenues par les collections pionnières adidas dédiées au training, les articles haute performance seront portés par les coachs LES MILLS dans le monde entier

HERZOGENAURACH, Allemagne, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, adidas et Les Mills annoncent un nouveau partenariat qui réunit les deux grandes puissances de l'industrie des vêtements de sport pour façonner l'avenir du training grâce à une fusion entre collections innovantes et collections existantes.

Cette collaboration inaugurera une nouvelle ère du fitness, en combinant des technologies innovantes avec des expériences palpitantes de fitness en direct afin de changer la façon dont la communauté adidas vit les entraînements et d'inspirer la prochaine génération de fans de training. Cette collaboration sera portée par les offres de training pionnières avec vêtements Performance adidas.

Animée par un engagement collectif envers le training, la collaboration est prête à révolutionner les entraînements Omnifitness en offrant des expériences améliorées en direct et en ligne, en plus d'une nouvelle série de programmes axés sur la génération Z. Le partenariat mettra en relation adiClub et Les Mills en proposant des solutions immersives et personnalisées à plus de 300 millions de membres adiClub. Une série d'avantages exclusifs sera également disponible (plus d'informations prochainement).

Dans le cadre du partenariat, les derniers vêtements, chaussures et accessoires d'entraînement adidas haute performance seront portés par le réseau mondial d'athlètes de LES MILLS, leader de l'industrie. adidas a conçu des collections et des produits disponibles pour les coachs et la communauté, afin de soutenir spécifiquement les piliers d'activité clés, notamment HIIT, Force et Yoga.

Parmi les articles phares, mentionnons la Designed 4 Training Seriestm (D4T), un vêtement conçu pour la liberté de mouvement et la respirabilité pour des entraînements intenses comme le LES MILLS GRITtm. Citons également les chaussures adidas Dropset Trainer, qui présentent un faible différentiel talon-orteils au niveau de la semelle intermédiaire à double densité et ont été conçues pour améliorer une forme et une stabilité appropriées pour les entraînements de musculation tels que BODYPUMPtm. Alors que les principales collections de soutien-gorge et de leggings adidas continuent d'ouvrir la voie à l'innovation dans les vêtements de sport de performance pour femmes, avec des vêtements pour toutes les formes de training, de BODYBALANCEtm à BODYCOMBATtm.

Aimee Arana, adidas Global, directrice générale, Sportswear & Training : « Nous sommes très heureux de nous associer à Les Mills, qui est une marque emblématique dans le monde de la santé et du fitness. Le partenariat nous permettra d'adopter une nouvelle technologie qui combinera les avantages du training en direct avec les capacités de services numériques pour nos membres adiClub, tous soutenus par notre dernière innovation dans les vêtements, chaussures et accessoires de training. Dans le cadre de cette initiative, nous sommes heureux de créer de nouvelles expériences de training uniques qui s'appuient sur les comportements de la prochaine génération ? soutenant notre mission qui consiste à veiller à ce que chacun puisse profiter du bien-être physique et mental qu'offre un entraînement physique.

Au coeur de cette collaboration se trouve l'engagement à l'égard de nos valeurs communes, et nous sommes impatients d'accélérer la qualité du fitness à la maison et des régimes adaptés avec Les Mills pour notre communauté adidas, peu importe où ses membres se trouvent. »

Clive Ormerod, PDG de Les Mills, déclare : « Le partenariat entre la marque et adidas redéfinira le fitness pour la prochaine génération de fans de training, grâce à notre accent sur l'innovation, la mise en relation et la motivation. Nous rehausserons l'expérience de training en combinant le meilleur du direct et du numérique pour entrer en contact avec ceux et celles qui souhaitent s'entraîner, selon leurs souhaits en matière de lieu (« où »), d'horaires (« quand ») et de mode de mise en contact (« comment »). En plaçant la communauté au coeur de tout ce que nous faisons, nous pouvons inspirer des millions de personnes à être plus actives et à remplir notre mission, qui vise à créer une planète 'plus en forme'. »

Le partenariat offrira des expériences de training de calibre mondial grâce à l'innovation numérique, tout en organisant des séances d'entraînement en direct de niveau supérieur dans des villes clés du monde entier. L'événement LES MILLS LIVE London, qui s'est tenu en octobre 2022, soutenu par adidas, a donné le ton avec 5 000 participants qui se sont réunis pour l'un des plus grands événements d'entraînement de groupe jamais organisés, et le premier à être filmé en réalité virtuelle. Tout au long de l'année 2023, adidas et Les Mills continueront de repousser les limites en créant un parcours sportif amélioré pour le fitness en direct, avec la tenue d'événements à Singapour, Los Angeles, Stockholm, Paris, Barcelone et d'autres villes d'envergure mondiale.

Les innovations Les Mills les plus récentes apportées aux vêtements, chaussures et accessoires de training adidas seront disponibles sur : www.adidas.com/training .

À propos d'adidas

adidas est un leader mondial dans le domaine des articles de sport. L'entreprise, dont le siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne, emploie plus de 61 000 personnes à travers le monde et a généré des ventes de 21,2 milliards d'euros en 2021.

À propos de Les Mills

Les Mills est le leader mondial du fitness en groupe et le créateur de plus de 20 programmes, dont BODYPUMPtm et BODYCOMBATtm. Les entraînements Les Mills sont dispensés par 130 000 coachs certifiés dans 21 000 salles de sport dans 100 pays et via la plateforme de streaming LES MILLS+. La société a été fondée par Les Mills, un quadruple participant aux Jeux olympiques, qui a ouvert sa première salle de sport en 1968 afin de rendre l'entraînement des sportifs de haut niveau accessible à tous. REGARDEZ L'HISTOIRE DE LES MILLS .

