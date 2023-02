Eyebuydirect rend hommage aux lunettes du passé en lançant la nouvelle collection Évasion rétro





Le détaillant d'articles de lunetterie vendus directement aux consommateurs s'associe à la célèbre styliste Micaela Erlanger pour célébrer sa nouvelle collection

LOS ANGELES, le 8 févr. 2023 /CNW/ -- L'ancienne mode est de nouveau en vogue! L'année 2023 constituera un hommage à tous les articles rétro, dans les défilés et partout ailleurs. Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie d'ordonnance, se distingue à titre de chef de file des tendances avec le lancement de la nouvelle collection de sa marque, Évasion rétro . Avec des couleurs néon, des montures surdimensionnées et des formes angulaires donnant aux lunettes leur aspect rétro caractéristique, les articles de la collection Évasion rétro sont l'accessoire idéal pour s'agencer avec les jeans évasés, les graphiques audacieux et les textures colorées que nous verrons ce printemps.

Pour célébrer la nouvelle collection, Eyebuydirect s'est associée à Micaela Erlanger , célèbre styliste et spécialiste de la mode rétro, qui a créé des modèles pour des vedettes de renom, comme Lupita Nyong'o, Meryl Streep, Common, Gal Gadot, Blake Lively, Chris Pratt et bien d'autres.

« Les lunettes sont comme des bijoux pour le visage, et j'aime le fait qu'avec Eyebuydirect, les lunettes à bas prix n'égalent pas à des compromis en matière de style, a déclaré Micaela Erlanger. Les montures sont offertes à prix abordables, et la variété de modèles est fabuleuse. Vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez et vous le procurer rapidement pour suivre les tendances, peu importe votre budget. »

Les clients pourront faire l'essai des montures de la collection Évasion rétro à la populaire boutique rétro Arcade Vintage , située à New York, ou encore au moyen de l'option virtuelle Essayez-moi sur le site Eyebuydirect.com. Les montures de la collection que Micaela Erlanger préfère comprennent des styles comme :

Liz (55 $) : Ces montures oeil-de-chat transparentes couleur chair rehaussent instantanément n'importe quelle tenue et peuvent tout autant être portées au travail que lors d'une soirée en ville.

(42 $) : Ces montures surdimensionnées transparentes fuchsia et ces verres teintés roses procurent aisément une allure rétro.

(42 $) : La forme angulaire de ce modèle, ses montures transparentes brunes et ses teintes noires donnent une allure rétro discrète convenant à tous les visages.

« J'adore les couleurs percutantes inattendues de la collection Évasion rétro d'Eyebuydirect. Des formes oeil-de-chat en passant par les formes rondes ou carrées, il est difficile de déterminer son coup de coeur parmi toutes les montures, a ajouté Micaela Erlanger. Les styles rétro ont vraiment la cote en ce moment; c'est un beau clin d'oeil aux débuts du millénaire, c'est-à-dire les années 90 et le début des années 2000. Bon nombre des montures de cette collection s'agenceront à merveille avec tout ce que nous verrons partout au cours des prochains mois. »

Voici son meilleur conseil pour une allure sensationnelle de la tête aux pieds : inutile de recréer littéralement le style; optez pour des nuances ou des petites touches de style et rehaussez le tout avec vos accessoires! Pensez à des sacs miniatures, à des lunettes amusantes ou à des chaussures à plateforme massive.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie d'ordonnance offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Pour faciliter la sélection d'un modèle de lunettes approprié, Eyebuydirect offre l'option d'essai virtuel Essayez-moi sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Pour obtenir leurs montures rapidement, les clients peuvent choisir l'option de livraison en deux jours pour des centaines de modèles parmi nos styles les plus populaires. Grâce au programme « Une paire achetée, un don de paire » de l'entreprise, les clients peuvent, au moment de passer à la caisse, demander à Eyebuydirect d'offrir d'une paire de lunettes à certaines des communautés les plus défavorisées du monde. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

