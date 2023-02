Dexcom et Nick Jonas participent à la magie du Super Bowl pour lancer un nouveau système de surveillance continue du glucose, le Dexcom G7





DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM), le leader mondial de la surveillance continue du glucose en temps réel pour les personnes atteintes de diabète, a dévoilé aujourd'hui la deuxième publicité du Super Bowl de la société, qui annonce le lancement aux États-Unis de son système Dexcom G7 CGM de nouvelle génération. La publicité, qui se sera diffusée pendant le deuxième quart-temps du Super Bowl LVII le 12 février 2023, met en vedette l'artiste multi platine, compositeur, acteur et philanthrope, Nick Jonas.

« Dexcom CGM a changé ma vie et révolutionné la façon dont je prends soin de ma santé », déclare Jonas. « Les personnes atteintes de diabète ? de type 1 ou de type 2 ? devraient avoir la meilleure technologie disponible pour gérer leur maladie, et avec Dexcom G7, elles l'auront. Je suis ravie d'avoir l'occasion de partager ce nouvel appareil avec le monde entier et de sensibiliser au potentiel formidable des MGC. La sensibilisation à cette technologie pour les millions d'Américains qui en ont besoin est une étape clé pour s'assurer que les personnes atteintes de diabète disposent de la meilleure technologie disponible pour vivre au-delà de leur diagnostic. »

Dexcom G7 est le MGC le plus précis,1 et facile à utiliser disponible ? ce n'est pas de la magie, mais ça en a tout l'air.

Dans le spot du Super Bowl, Jonas, dont le diabète de type 1 a été diagnostiqué quand il avait 13 ans, utilise le tour de passe-passe d'un magicien et un peu de magie CGI pour révéler le nouveau système MGC au monde.

Avec Dexcom G7, la marque de MGC la plus recommandée7,8 offre maintenant le moyen le plus précis1 et le plus simple d'aider les gens à mieux contrôler leur diabète, afin qu'ils puissent gérer la maladie avec plus de confiance. Son format compact et tout-en-un portable est opérationnel plus rapidement que n'importe quel autre glucomètre continu sur le marché,? en envoyant automatiquement des lectures glycémiques en temps réel à un appareil intelligent compatible? ou à un récepteur, sans prélèvement au doigt douloureux* ou une surveillance contraignante. Avec une MARD globale de 8,2 %, Dexcom G7 est le MGC le plus précis du marché,1 s'appuyant sur les performances fiables de Dexcom CGM, qui est cliniquement prouvée pour abaisser l'A1C, réduire l'hyperglycémie et l'hypoglycémie et augmenter la durée de plage glycémique normale.2-6 Dexcom G7 est également le seul système MGC intégré fiable pour une utilisation pendant la grossesse, offrant une meilleure tranquillité d'esprit aux patientes enceintes qui gèrent un diabète de type 1, de type 2 ou gestationnel.

Il est essentiel d'accroître la sensibilisation aux MCG pour aider des millions de personnes atteintes de diabète à utiliser les dernières technologies de gestion du diabète pour améliorer leur santé et leur qualité de vie.

Plus de 4,8 millions d'Américains diabétiques qui utilisent de l'insuline devraient regarder le Super Bowl LVII 1,9

Bien que le MGC soit établi comme norme de soins dans la prise en charge du diabète, environ 3,3 millions de ces téléspectateurs n'utilisent pas actuellement de MGC pour gérer leur diabète 1

Sur ces 3,3 millions de personnes qui regardent l'événement ce dimanche sans MGC, 70 %, soit plus de 2,3 millions, ont une couverture sociale pour un MGC ou devraient avoir une couverture pour un MGC d'ici la fin de 2023 par le biais d'une assurance privée, Medicare ou Medicaid 1,10

Dexcom est le premier MGC couvert et le plus remboursé sur le marché10 avec un tiers des patients avec une couverture commerciale payant 0 USD de leur propre poche et la majorité payant moins de 40 USD par mois§,11

« Chez Dexcom, nous sommes en train de fournir des informations qui peuvent aider les personnes atteintes de diabète à mieux gérer leur maladie. Alors que tant de gens ignorent encore l'existence des MGC et leurs avantages potentiels, nous avons pensé que la meilleure façon de faire passer le message était de s'associer une fois de plus à l'une des plus grandes stars sur la plus grande scène », déclare Kevin Sayer, président du conseil, président et chef de la direction de Dexcom. « Nick Jonas et le Super Bowl sont une combinaison magique pour encourager des millions d'Américains atteints de diabète à utiliser Dexcom G7 et commencer leur transition vers un diabète mieux contrôlé et une meilleure santé. »

Le diabète est un problème grave qui a atteint des proportions épidémiques sans aucun signe de ralentissement. Aujourd'hui, le fardeau mondial du diabète touche 537 millions de personnes et coûte près de 1 trillion USD en dépenses de santé liées au diabète.12 De plus, le taux de jeunes diabétiques rien qu'aux États-Unis devrait augmenter de 146 % d'ici 2060.13 Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de sensibiliser à la technologie MGC qui a révolutionné la gestion du diabète.

Le spot publicitaire du Super Bowl est au centre d'une campagne de sensibilisation plus large qui vise à mettre en évidence les « moments magiques » que les personnes atteintes de diabète peuvent vivre avec un peu d'aide de leur Dexcom CGM. La campagne demande à la communauté du diabète de partager les « moments magiques » personnels dont ils sont les plus fiers sur les médias sociaux pour montrer que le diabète ne doit freiner personne. Un groupe de sept Dexcom Warriors ont été invités au Super Bowl pour une présentation en coulisses du spot et pour partager leurs histoires inspirantes avec Jonas, y compris Mireya Martinez, une pasteure basée au Texas vivant avec le diabète de type 2.

« Le diabète est une maladie implacable et la gérer correctement peut parfois sembler impossible », déclare Martinez. « Être entourée par tant d'autres personnes atteintes de diabète sur la scène, qui comprennent ce que c'est que de vivre avec cette maladie, a été une expérience inspirante. Il est extrêmement gratifiant de participer à cette campagne du Super Bowl pour sensibiliser le public aux MGC et aider les personnes atteintes de diabète à se sentir comprises et représentées. Je suis ravie du lancement de Dexcom G7 et que des millions de personnes fassent l'expérience de la magie des MGC pour elles-mêmes. »

Afin de faciliter l'accès immédiat à Dexcom G7 pour le plus grand nombre d'utilisateurs possible, Dexcom proposera des options de paiement en espèces au lancement, alors que la société déploiera la disponibilité de la couverture pour le nouveau système.

Rendez-vous sur Dexcom.com/Magic pour découvrir et utiliser le Dexcom G7.

À propos de DexCom, Inc.

Dexcom, Inc. permet aux gens de prendre le contrôle de la santé grâce à des systèmes innovants de surveillance continue du glucose. Basée à San Diego, en Californie, Dexcom s'est imposée comme un leader de la technologie de soins du diabète. En écoutant les besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Dexcom, visitez dexcom.com/about-dexcom.

*Prélèvements au doit requis pour les décisions de traitement du diabète si les symptômes ou les attentes ne correspondent pas aux lectures.

?Dexcom G7 est opérationnel en 30 minutes, alors que d'autres marques de MGC nécessitent jusqu'à une heure ou plus. ?Pour consulter une liste d'appareils intelligents compatibles, visitez dexcom.com/compatibility. §Fait référence au coût personnel estimé pour les patients assurés commercialement admissibles au capteur Dexcom CGM lorsque les demandes sont déclarées comme une assurance-médicaments, et comprend les prestations et les offres par le biais des programmes Dexcom disponibles, tels que le programme de coupons. Le coût réel peut varier et est assujetti à une couverture d'assurance individuelle.

