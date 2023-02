Parse Biosciences annonce Evercode TCR et Gene Capture





(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGBT) ? Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage unicellulaire accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Evercodetm TCR et de Gene Capture. Ces nouvelles solutions élargissent le portefeuille de Parse Biosciences pour répondre aux applications à plus grande échelle et de profilage immunitaire.

Evercode TCR offre aux chercheurs la possibilité de profiler des récepteurs de cellules T (TCR) avec des transcriptomes entiers dans des cellules individuelles à grande échelle. La diversité des TCR possibles dans le répertoire immunitaire est énorme, mais le faible débit des outils existants a jusqu'ici limité la capacité à capturer cette complexité en haute résolution. Evercode TCR va permettre aux chercheurs de mesurer des transcriptomes entiers et des séquences appariées de TCR, à la fois des chaînes alpha et bêta, dans jusqu'à 1 million de cellules. La combinaison de séquences de TCR avec l'expression génique à cette échelle permet de suivre les clonotypes de TCR à travers différents sous-types de cellules T et états d'activation pour comprendre le répertoire immunitaire à une résolution exceptionnelle.

Parse a également annoncé le lancement de Gene Capture, une solution pour réduire les besoins de séquençage pour des études plus importantes. Gene Capture se concentre sur le séquençage des gènes les plus pertinents, ce qui permet d'adapter efficacement les projets à des millions de cellules et à des centaines d'échantillons. La solution permet aux chercheurs d'enrichir de centaines à des milliers de gènes, nécessitant 10 fois moins de séquençage. Les chercheurs peuvent commander un panel prédéfini d'environ 1 000 gènes pertinents pour l'immunologie, l'Immune1000, ou concevoir un panel unique en fonction de leurs besoins.

« Nous observons de plus en plus la nécessité de soutenir de plus grandes études de séquençage d'ARN unicellulaire. La biologie est complexe et nécessite des études robustes sur de multiples échantillons, à différents moments et avec de nombreuses cellules individuelles pour saisir pleinement cette complexité », note Alex Rosenberg, co-fondateur et PDG de Parse. « La technologie de Parse a déjà apporté une échelle sans précédent sur le marché et ces nouveaux outils vont étendre ces capacités, permettant ainsi de nouvelles applications à la fois dans la recherche et le transfert. »

Charles Roco, co-fondateur et directeur technique de Parse, présentera les capacités des produits Evercode TCR et Gene Capture de Parse lors de l'assemblée générale AGBT cette semaine lors de sa session intitulée « Élargir l'accès au séquençage évolutif des cellules individuelles », mercredi 8 février à 15h35, dans la grande salle de réception.

Pour en savoir plus sur Evercode TCR et Gene Capture Enrichment, rendez-vous sur www.parsebiosciences.com.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une société basée à Seattle dont la mission est d'accélérer le progrès dans le domaine de la santé humaine et de la recherche scientifique. Notre approche pionnière du séquençage unicellulaire est au coeur de notre entreprise. Le séquençage unicellulaire a déjà permis des découvertes révolutionnaires qui ont conduit à de nouvelles connaissances sur le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement du cerveau et le système immunitaire. Chez Parse Biosciences, nous offrons aux chercheurs la possibilité d'effectuer un séquençage unicellulaire à une échelle et avec une facilité sans précédent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.parsebiosciences.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

