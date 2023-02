Lineage Logistics annonce Lineage Fresh et élargit son offre de produits frais en Europe





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus importante et la plus innovante des SIIC industrielles et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a annoncé le lancement de Lineage Fresh, un nouveau service stratégique en Europe, lancé en novembre dernier aux États-Unis, qui fournit des solutions de stockage de produits frais aux principaux importateurs, épiciers et producteurs de fruits et légumes frais, dans le cadre de sa participation au salon Fruit Logistica de Berlin.

Lineage Fresh permettra aux produits à courte durée de conservation de faire face à moins d'obstacles, moins de risques et moins de détérioration grâce à la technologie de stockage à froid et au réseau logistique de pointe de Lineage. S'appuyant sur l'expertise de la Société en tant que fournisseur mondial de produits à température contrôlée, Lineage Fresh est conçu pour répondre aux besoins des entreprises dans lesquelles la sécurité alimentaire est capitale et la rapidité de mise sur le marché est essentielle. Parmi les nouveaux services à valeur ajoutée et les capacités spécialisées de Lineage Fresh, citons les services de reconditionnement et d'ensachage, le reconditionnement, le réemballage, le repositionnement, les prises pour conteneurs, les zones à températures multiples pour les produits, le traitement du froid, la fumigation, le transport de conteneurs et l'intégration des installations sous douane.

« Lineage Fresh apporte une capacité et une expertise de pointe pour les produits frais à notre réseau européen en expansion, et relie le marché croissant des produits frais avec des clients à travers l'Europe et le monde », a déclaré Edwin Wentink, vice-président du développement commercial en Europe. « Lineage Fresh mettre à profit les investissements que nous avons réalisés dans l'expertise du Groupe Kloosterboer sur les produits frais et dans ses installations de premier plan à Rotterdam et Vlissingen, ainsi que sur une présence croissante en Europe du Sud. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle solution dans le cadre de notre participation au salon Fruit Logistica à Berlin cette année ».

Les importateurs et exportateurs de produits frais, ainsi que la communauté internationale du secteur des fruits et légumes frais dans son ensemble, ont connu d'importants problèmes de service et de capacité pour leurs produits frais. Pour répondre aux besoins de ses clients, Lineage a réalisé d'importants investissements dans le secteur afin de répondre aux exigences du marché des produits frais et de créer un réseau de produits « frais » véritablement connecté.

En Europe, au cours des deux dernières années, Lineage s'est concentré sur les services à valeur ajoutée nécessaires à la manutention des fruits et légumes frais, à savoir le stockage des aliments frais, le reconditionnement, l'ensachage et le transport. La société a commencé cette entreprise en juin 2021 avec l'acquisition du groupe Kloosterboer, qui continue d'apporter au réseau de Lineage une opération frigorifique importante et de longue date, avec des installations frigorifiques à la fois à Rotterdam et à Flushing.

En décembre 2021, Lineage a fait l'acquisition de Sun Valley Cold Storage et de ses installations à Swedesboro, New Jersey, renforçant ainsi sa présence dans la région des trois États aux États-Unis, où 80 % des produits américains entrent dans le pays. Sun Valley Cold Storage a servi le marché des produits frais pendant plus de 15 ans, avec une équipe de professionnels expérimentés qui se consacrent à la manutention des fruits et légumes frais. Lineage est en train d'agrandir cette installation avec 5 000 palettes supplémentaires mises en service au premier trimestre 2023, en s'appuyant sur la capacité et l'expertise des anciennes opérations de Sun Valley et de Kloosterboer pour enrichir le réseau frais de Lineage à l'échelle mondiale.

Lineage construit une nouvelle installation de stockage frigorifique ultramoderne dans le port de Savannah, en Géorgie, dont l'ouverture est prévue en janvier 2023, entièrement dédiée aux produits frais. Savannah est le port qui connaît la croissance la plus rapide et le plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Nord. Cette nouvelle installation permettra de réduire la congestion portuaire et de limiter les obstacles au maintien de la fraîcheur des produits.

Pour en savoir plus sur Lineage Fresh, ou pour découvrir comment vous pouvez vous associer à Lineage, veuillez cliquer ici.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la première SIIC industrielle à température contrôlée et le plus important fournisseur de solutions logistiques au monde. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier inégalé, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante contribuent à accroître l'efficacité de la distribution, à améliorer la durabilité et à réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a figuré en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022, désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées de Deloitte US en 2022 ; elle a été désignée première société en science des données et 23e au classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste Change The World du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 20:10 et diffusé par :