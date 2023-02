Kudelski IoT lance la Matter Certificate Authority et un important portefeuille de sécurité pour les fabricants





Kudelski IoT, une division du Groupe Kudelski (SIX: KUD.S), le leader mondial des solutions de sécurité numérique et d'IdO, annonce aujourd'hui qu'il propose une large gamme de services et technologies de sécurité aux fabricants d'appareils ayant adopté Matter , la principale norme pour appareils domestiques intelligents établie par la Connectivity Standards Alliance (CSA). Kudelski IoT, qui est également agréé par la CSA en tant qu'autorité d'attestation de produit ou autorité de certification, délivrera des certificats signés aux fabricants dont les appareils ont été certifiés Matter, attestant leur capacité de créer des appareils de confiance qui fournissent une expérience de connexion intelligente, parfaitement fiable et sécurisée dans les habitations privées.

Le Service Kudelski IoT Matter CA permet aux entreprises d'obtenir rapidement et facilement un accès évolutif aux Certificats d'attestation d'appareil. Le service est une plateforme «PKI-as-a-Service» gérée et évolutive, comprenant des «Hardware Security Module HSM» (modules matériel de sécurité) et hébergée dans les locaux de Kudelski, pour la sécurisation des clés privées. Tout fabricant utilisant la plateforme peut gérer le cycle de vie de la sécurité des certificats et des appareils dans sa propre application dédiée basée sur le cloud. Kudelski IoT peut également fournir des solutions de délivrance sécurisée de certificats dans les appareils, aussi bien en usine et que sur le terrain.

L'autorité de certification de Kudelski IoT n'est pas seulement rentable. Les fabricants d'appareils et de silicium ont également accès à un portefeuille de services plus complet pour les aider à concevoir, construire et tester efficacement la sécurité et à la gérer tout au long de sa durée de vie. Ces services comprennent l'évaluation des menaces et des risques, l'architecture de sécurité, l'évaluation de la sécurité des appareils, la surveillance des micrologiciels et les services de mise à jour sécurisée des micrologiciels. Kudelski IoT propose également un portefeuille IP sécurisé pour les fabricants de silicium souhaitant intégrer la sécurité du cycle de vie dans leurs chipsets.

«C'est un honneur pour l'Alliance de travailler avec des partenaires de sécurité expérimentés comme Kudelski IoT pour proposer aux fabricants un moyen d'obtenir des attestations Matter pour leurs appareils, a déclaré Chris LaPré, responsable des technologies de la Connectivity Standards Alliance. L'attestation d'appareil fait partie intégrante de l'acceptation correcte et sécurisée des nouveaux appareils dans un réseau Matter. Kudelski IoT propose donc une ressource très importante dont profitent, en fin de compte, les consommateurs, qui n'ont qu'à rechercher le logo Matter pour bénéficier d'une expérience sécurisée.»

Les sociétés du Groupe Kudelski travaillent depuis plus de 30 ans avec les fabricants d'appareils pour activer et protéger leurs appareils et les services associés. Pionnier des médias payants, Kudelski protège les câbles numériques, les satellites, les décodeurs terrestres et les services de streaming dès leur création en proposant une large gamme de technologies et de services de sécurité fortement axés sur la sécurité et la certification des appareils. La Société a fourni des certificats, des clés et des identifiants pour plus de 500 millions d'appareils.

«Matter devient de toute évidence un acteur important de la création d'une maison connectée plus sécurisée où tout fonctionne bien, où les données et les appareils sont protégés et où les consommateurs peuvent profiter de leurs appareils et services sans craindre d'éventuelles atteintes à la vie privée, a déclaré Hardy Schmidbauer, vice-président senior de Kudelski IoT. Nous avons hâte d'aider tous les membres de l'écosystème Matter à créer des appareils et des services connectés fiables, sûrs et rentables et de soutenir la croissance de l'écosystème Matter non seulement grâce à l'attestation de produit, mais aussi avec une gamme d'autres services et systèmes qui favorisent le succès à long terme.»

Kudelski IoT est la division IoT du Groupe Kudelski. La société propose des solutions IdO de bout en bout, la conception de produits IdO, ainsi que des services IdO couvrant la totalité du cycle de vie pour les fabricants d'appareils IdO, les créateurs d'écosystèmes et les entreprises utilisatrices. Ces solutions et services s'appuient sur plus de 30 ans d'innovation du Groupe dans les domaines de la création de business models numériques, de la conception et des tests de hardware, de software et d'écosystèmes, des technologies et services de pointe de gestion du cycle de vie de la sécurité, ainsi que de l'exploitation gérée de systèmes complexes. Pour plus d'informations sur Kudelski IoT, consulter le site Web www.kudelski-iot.com.

