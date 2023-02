Lemur, la solution GIS mobile de Locana, est désormais une SAP® Endorsed App dans le portefeuille cloud industriel de SAP





Locana, leader international de la technologie spatiale, a annoncé que SAP a certifié premium la solution GIS mobile Lemur de Locana en tant qu'appli SAP approuvée. L'appli est disponible sur SAP® Store dans le cadre du portefeuille de cloud industriel de SAP pour les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles et du secteur public. SAP Endorsed Apps est une catégorie de solutions de l'écosystème de partenaires de SAP qui aident les clients à devenir des entreprises intelligentes et les mieux gérées. Les SAP Endorsed Apps sont certifiées premium par SAP avec une sécurité accrue, des tests approfondis et des mesures comparées aux résultats de référence.

« Les secteurs de l'énergie, des services publics et des infrastructures d'aujourd'hui ont besoin de solutions mobiles GIS à grande échelle ainsi que d'une vue d'ensemble des GIS hors ligne pour leur personnel de service sur le terrain », déclare Mike Underwood, responsable de la mise en marché de l'écosystème mondial SAP chez Locana. « En intégrant Lemur avec SAP Service et Asset Manager, les entreprises peuvent désormais obtenir une véritable intelligence de localisation ? en tirant parti de, en alignant et en intégrant leurs investissements dans SAP et Esri GIS pour rendre le travail sur le terrain plus sûr, plus précis et plus efficace. »

Lemur fournit un logiciel mobile de qualité professionnelle qui offre aux travailleurs mobiles un accès peu formé aux informations géospatiales existantes d'une entreprise. Cette offre est vitale dans un monde où les COO sont mis au défi de recruter et de conserver des employés, dont beaucoup s'attendent à des logiciels faciles à utiliser et intuitifs dans leur environnement de travail. En outre, Lemur est spécialement conçu pour travailler hors ligne, ce qui permet aux travailleurs sur le terrain de continuer à travailler indépendamment de la couverture cellulaire. En fournissant un ensemble d'outils géospatial robuste, Lemur réduit le temps perdu à trouver des informations, contribue à améliorer la sécurité et à augmenter l'efficacité sur le terrain.

« Les segments verticaux de l'énergie, des ressources naturelles et du secteur public ont des exigences générales en matière de gestion des services et des actifs. Les entreprises ont besoin d'un accès intégré à une application mobile GIS robuste pour soutenir des processus de travail sur le terrain complexes, y compris les plans post-construction, la gestion de la végétation, la détection de fuites et la replanification », déclare Patrick Crampton-Thomas, responsable mondial des produits numériques et de la gestion des actifs chez SAP. « Nous sommes heureux d'annoncer Lemur comme le nouvel ajout à notre portefeuille SAP Endorsed Apps. Lemur fournit la cartographie mobile moderne dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. L'application facilite l'accès instantané aux cartes et aux informations connexes, géoréférence les informations commerciales et permet aux entreprises de devenir spatialement activées. »

Lemur et SAP Service and Asset Manager s'intègrent sur l'appareil sans nécessiter de connexion réseau. Lemur fournit également un alignement natif avec les dernières versions logicielles et les derniers modèles de déploiement d'Esri. Construit sur l'API ArcGIS Runtime d'Esri, Lemur prend en charge les licences d'utilisateur nommé d'Esri avec l'activation dynamique des identifiants ArcGIS des utilisateurs mobiles.

Pour permettre aux entreprises de devenir entités intelligentes, SAP élargit ses solutions verticales avec un écosystème de solutions cloud industrielles. Les solutions tirent parti de la SAP Business Technology Platform (SAP BTP), avec des technologies avancées, et sont interopérables avec la suite intelligente de SAP. Locana travaille avec SAP pour créer des offres répondant aux exigences spécifiques de l'industrie de l'énergie et des ressources naturelles et du secteur public afin de fournir aux clients des outils leur permettant d'obtenir des résultats commerciaux positifs. En savoir plus sur SAP Store.

En août 2022, Locana a livré sa deuxième version majeure de Lemur, ajoutant de nouvelles fonctionnalités puissantes pour automatiser les flux de travail spatiaux, étendant la prise en charge des périphériques GPS de haute précision dans la collecte de données et rationalisant davantage l'expérience utilisateur mobile. Les clients bénéficieront également d'améliorations pour simplifier le déploiement de Lemur et faciliter la surveillance et la maintenance continues.

À propos de Critigen LLC DBA Locana

Critigen LLC DBA Locana, une société de technologie de localisation et de cartographie, fournit des produits et des services logiciels qui résolvent les défis commerciaux, climatiques et sociaux les plus pressants au monde. Avec des décennies d'expérience, Locana est un leader mondial dans les solutions géospatiales d'entreprise et les applications innovantes utilisant des technologies de cartographie propriétaires et open source. En adoptant une approche géolocalisée de la résolution de problèmes, Locana construit, implémente et connecte des solutions pour les clients publics et privés, dans un large éventail de domaines, y compris : services publics, gestion des terres et des installations, infrastructures essentielles, défense, conservation, développement international et technologie, entre autres. Avec son siège social à Greenwood Village, dans le Colorado, la société a également des bureaux importants à Seattle et Londres. Pour plus d'informations, visitez : www.locana.co ou https://www.linkedin.com/company/locana-co/.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Rendez-vous sur https://www.sap.com/copyright pour plus d'informations sur les marques commerciales et les annonces. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

