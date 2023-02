L'Empire State Building célèbre la romance à New York avec des expériences pour la Saint-Valentin tout au long du mois de février





L'amour est dans l'air à l'Empire State Building (ESB), avec une célébration de la Saint-Valentin qui comprend un forfait de fiançailles inoubliable, un éclairage de la tour, des cadeaux et des offres spéciales d'un mois pour les visiteurs en février.

Happily Ever Empire ? Du 10 au 14 février, chaque couple qui réserve le populaire forfait de fiançailles Happily Ever Empire, qui comprend un accès prioritaire et une visite privée de l'observatoire avec du champagne, recevra une escapade de luxe de quatre nuits et cinq jours, inclusive de luxe tout compris par Sandals Resorts dans le complexe touristique de leur choix (des conditions générales s'appliquent), qui comprend le tout nouveau Sandals Dunn's River qui ouvre en mai à Ocho Rios en Jamaïque, ainsi qu'un bon d'achat de 250 $ pour une robe de mariée offerte par Kleinfeld Bridal. Les forfaits de fiançailles Happily Ever Empire sont limités à cinq réservations par jour.

? Les visiteurs de l'Observatory Experience du 10 au 14 février peuvent participer pour gagner un séjour tout compris de quatre nuits et cinq jours offert par Sandals Resorts en publiant une photo du coin photo spécial Saint-Valentin à l'observatoire du 86 étage et en identifiant @sandalsresorts sur Instagram. Spread the Love ? Tous les visiteurs qui achètent des billets sur le site Web d'ESB au cours du mois de février recevront 10 % de réduction sur les commandes en ligne de Magnolia Bakery, 25 % de réduction sur les fleurs de la Saint-Valentin de FTD Flowers et 20 % de réduction sur les commandes en ligne de Tony's Chocolonely à partir du 6 au 14 février. Le 11 février de 14h à 20h, Tony's Chocolonely montrera son amour avec des échantillons en forme de coeur en chocolat gratuits à l'observatoire du 86 e étage.

« L'Observatoire réinventé du bâtiment le plus romantique au monde attire des visiteurs du monde entier pour une expérience authentique au coeur de New York », déclare Jean-Yves Ghazi, président de l'observatoire de l'Empire State Building. « Nos vues remarquables offrent aux visiteurs la toile de fond parfaite pour un rendez-vous ou une demande en mariage exubérante. »

« C'est la saison de la romance et, en tant que marque fondée sur l'amour, Sandals Resorts est là pour rappeler aux couples l'importance de célébrer l'amour », déclare Luisana Suegart, directrice des relations publiques des représentants mondiaux de Sandals Resorts. « Des études récentes de notre Institut de la romance ont révélé qu'un ingrédient clé dans des relations florissantes est de prendre le temps de se connecter l'un à l'autre, les couples se sentant les plus proches pendant les vacances et, oubliez les chocolats, la plupart convenant qu'une escapade est le cadeau le plus romantique. Offrir à ces couples spéciaux une escapade idyllique dans les Caraïbes est notre façon de célébrer une étape aussi importante. »

Des images haute résolution et des ressources visuelles relatives à l'Empire State Building, l'éclairage prévu de la tour de la Saint-Valentin et toutes les offres exclusives à venir peuvent être téléchargées ici.

Plus d'informations sur l'observatoire de l'Empire State Building sont disponibles en ligne.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, l'« immeuble le plus célèbre du monde », propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination d'une valeur de 165 millions de dollars de l'observatoire de l'Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. En savoir plus sur www.esbnyc.com. Déclaré « bâtiment favori de l'Amérique » par l'American Institute of Architects, la destination la plus populaire au monde par Uber, l'attraction n°1 aux États-Unis dans le Travellers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor et l'attraction n°1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs annuels venus du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable et ses nombreux étages abritent principalement un large éventail de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerçants tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et des billets pour l'Observatory Experience, rendez-vous sur esbnyc.com ou suivez l'immeuble sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

