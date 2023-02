Backlight annonce un nouvel organigramme incluant deux divisions : Backlight Creative et Backlight Streaming





Backlight, entreprise internationale de technologie des médias qui améliore chaque étape du cycle de vie des contenus vidéo et de divertissement, annonce ce jour un nouvel organigramme comprenant deux nouvelles divisions : Backlight Creative et Backlight Streaming. Backlight Creative comprend les clients, les produits et les effectifs de ftrack, iconik et Celtx, tandis que Backlight Streaming comprend ceux de Zype et Wildmoka.

Depuis le rachat de plusieurs marques de technologie des médias en croissance rapide débuté en 2021, Backlight agit telle une société holding où chaque entreprise est dirigée comme une unité commerciale autonome. La nouvelle organisation divisionnelle de Backlight aligne des équipes et des produits complémentaires autour de marchés cibles, de flux de travail médias et de clients partagés dans le but de stimuler l'innovation, faciliter la réussite des clients et favoriser une croissance continue.

« Cette nouvelle organisation divisionnelle permettra à Backlight de mieux servir sa clientèle en croissance rapide grâce à des équipes élargies et alignées et des solutions différenciées et intégrées » a déclaré Ben Kaplan, PDG de Backlight. « La complémentarité et les synergies stratégiques de nos acquisitions étaient au coeur de la stratégie originale de Backlight et ont prouvé leur efficacité au cours des 18 derniers mois. Toute l'équipe de Backlight est emballée par la valeur ajoutée que cette nouvelle structure organisationnelle va apporter aux clients ».

Backlight Creative fournit des logiciels primés de collaboration créative comprenant une gestion sécurisée et efficace des médias, un suivi de la production et des outils intégrés de révision et d'approbation. Des équipes créatives et vidéo du monde du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des régies et leurs clients font confiance aux lignes de produits iconik, ftrack et Celtx de Backlight Creative pour rationaliser leurs flux de travail et donner vie à leurs visions avec fidélité, dans le respect des délais et les limites de leurs budgets.

Mike Green, spécialiste chevronné en technologie des médias, a été nommé directeur général de la division Backlight Creative après avoir occupé le poste de directeur de la croissance de Backlight depuis septembre 2021. Avant de rejoindre Backlight, M. Green a occupé plusieurs postes de direction en stratégie, marketing et développement d'entreprise chez Brightcove ainsi que des postes de direction et de gestion chez Comcast, Collecta et Kaboose (aujourd'hui Disney). M. Green est diplômé de l'Université de Brown et de la Columbia Business School.

Backlight Streaming fournit des solutions natives cloud parmi les plus réputées du marché pour le streaming OTT, la gestion vidéo, la création de clips, l'hyper-distribution et la monétisation avec ses lignes de produits Zype et Wildmoka. Les principaux éditeurs de médias, fournisseurs de contenu et diffuseurs font appel aux solutions logicielles complètes de Backlight Streaming pour ingérer, transformer, gérer, distribuer et monétiser la vidéo en direct et à la demande dans l'optique de mettre en relation les propriétaires de contenu sur tous les marchés du monde.

Ed Laczynski et Cristian Livadiotti, cofondateurs et directeurs de Zype et Wildmoka (respectivement) sont désormais co-directeurs de la division Streaming de Backlight. Ils possèdent tous deux une compréhension approfondie des potentialités de Zype et Wildmoka dans leur usage commun en restant complètement modulaires, complémentaires et flexibles. E. Laczynski et C. Livadiotti ont tous deux cofondé et dirigé leurs sociétés avant leur rachat par Backlight en 2021.

E. Laczynski a plus de 20 ans d'expérience en leadership technologique, ayant travaillé pour des entreprises comme IPG/McCann-Erickson et Datapipe (aujourd'hui Rackspace). E. Laczynski est diplômé de l'Université de New York. C. Livadiotti possède quant à lui 20 ans d'expérience dans l'univers des médias et des télécommunications, où il a lancé des projets et entreprises allant de la start-up à la multinationale. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de Télécom Paris.

À propos de Backlight

Backlight est une société internationale de technologie des médias qui améliore spectaculairement chaque étape du cycle de vie des contenus vidéo et de divertissement - de la création jusqu'à la monétisation. Soutenue à hauteur de 200 millions de dollars par le PSG, Backlight a racheté six éditeurs de logiciels de médias de premier plan depuis son lancement en 2021. Les entreprises portées sur la vidéo relèvent leurs défis commerciaux et opérationnels les plus difficiles en faisant appel aux deux divisions de Backlight : Backlight Creative et Backlight Streaming. Backlight Creative fournit des solutions logicielles primées permettant une gestion sécurisée et efficace des médias, un suivi de la production et une collaboration créative : iconik, ftrack et Celtx. Backlight Streaming fournit des solutions natives cloud de pointe pour le streaming OTT, l'hyper-distribution et la monétisation, notamment Zype et Wildmoka. Pour plus de plus amples renseignements, visitez backlight.co.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 18:25 et diffusé par :