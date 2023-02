Gallium Semiconductor inaugure une usine de fabrication de pointe aux Philippines





Gallium Semiconductor, l'un des principaux concepteurs et fabricants de transistors de puissance RF, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son usine de fabrication de pointe à Laguna, aux Philippines. L'inauguration a eu lieu le 3 février 2023 en présence de M. Henk Thoonen, vice-président des opérations mondiales de Gallium Semi, et de M. Kin Tan, conseiller de la Société.

Dotée de la technologie de transistor de puissance RF la plus récente et la plus avancée, cette nouvelle installation de production est conçue pour servir les clients du monde entier. L'équipe de Gallium Semi s'engage à fournir des amplificateurs de puissance RF de classe mondiale dans des boîtiers DFN, QFN, ACC et ACP. Tous les membres de l'équipe possèdent d'excellentes capacités opérationnelles et techniques, indispensables pour fournir au marché des produits de haute qualité.

La technologie de pointe appliquée dans la nouvelle installation permet à Gallium Semi d'offrir à ses clients des solutions avant-gardistes. Cette technologie aidera la Société à répondre à la demande croissante de transistors et d'amplificateurs de puissance RF et à consolider sa position de fournisseur leader de solutions hautes performances pour les communications 5G, l'aérospatiale et la défense et les applications multimarchés.

«Nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture de notre usine de fabrication de pointe de Laguna, a déclaré M. Henk Thoonen. Cet investissement témoigne de notre engagement à fournir à nos clients les meilleures solutions et services possibles. Équipée des dernières technologies d'assemblage et de test, notre nouvelle ligne de production nous permettra de mieux servir nos clients du monde entier et de continuer à leur fournir des produits de qualité qui répondent à leurs besoins.»

Gallium Semiconductor est fermement engagé à fournir des solutions d'alimentation RF innovantes et rentables à ses clients, et sa nouvelle usine de fabrication est une étape cruciale vers la réalisation de cet objectif.

À propos de Gallium Semiconductor:

Gallium Semiconductor a pour mission de faciliter la commercialisation à grande échelle de semi-conducteurs basés sur la technologie du nitrure de gallium (GaN) pour les communications mobiles 5G, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les applications industrielles, scientifiques et médicales. Nous réunissons les meilleurs talents mondiaux du secteur ? de l'ingénierie aux activités manufacturières ? que nous associons à des chefs d'entreprises expérimentés pour fournir, de manière rentable, les semi-conducteurs les plus performants et les plus efficaces pour les systèmes RF, à micro-ondes et à ondes millimétriques de nouvelle génération. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse:www.galliumsemi.com.

