Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 8 février 2023

19 h 45

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une réception organisée dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, prononceront également des allocutions.