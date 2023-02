LR Health & Beauty reçoit le Prix de design allemand 2023





Vendredi dernier, LR Health & Beauty s'est vu remettre le Prix de design allemand 2023 dans la catégorie « Bain et bien-être » pour son appareil « Zeitgard Pro Cosmetic Device », lancé en septembre 2022.

Au mois de décembre, le Zeitgard Pro Cosmetic Device de LR avait remporté le Prix de design allemand dans la catégorie « Excellente conception de produit ». Le 3 février, l'entreprise de produits de beauté et de santé basée à Ahlen, en Allemagne, a reçu cette distinction à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des prix organisée par le Conseil allemand du design.

Appareil cosmétique à usage domestique, le Zeitgard Pro combine quatre routines de soin. Il permet un nettoyage du visage de qualité professionnelle et une exfoliation détoxifiante intense, il réduit visiblement les rides et raffermit la peau pour un teint plus uniforme. Associé à des produits de soin de base adaptés à l'âge de l'utilisateur et aux besoins de sa peau, cet appareil innovant garantit une peau belle et préservée. Le jury a été particulièrement convaincu par son design moderne et intemporel, sa poignée ergonomique et son chargeur à induction.

« Toute l'équipe LR et moi-même sommes extrêmement fiers que le Zeitgard Pro ait aussi reçu le Prix du design allemand », a déclaré le PDG Andreas Laabs. Ce dernier est également ravi que la commercialisation du nouveau Zeitgard Pro ait été le lancement de produit le plus réussi de toute l'histoire de LR Health & Beauty.

LR Group

Fidèle à sa devise « More quality for your life » (plus de qualité pour votre vie), LR Group dont le siège se situe à Ahlen, en Westphalie (Allemagne), fabrique et commercialise divers produits de santé et de beauté dans près de 28 pays. En tant que plateforme de social selling moderne, la société associe les échanges interpersonnels au sein de sa communauté avec des solutions numériques efficaces.

LR a pour objectif d'améliorer le bien-être et la santé de chacun au travers de son portefeuille composé de compléments alimentaires et de soins personnels, la santé et la beauté représentant respectivement 65 % et 35 % des ventes. C'est la raison pour laquelle la société développe en permanence de nouveaux produits inspirés de la force de la nature et mis au point grâce aux toutes dernières découvertes scientifiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 16:05 et diffusé par :