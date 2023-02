Oceana Canada applaudit une étape importante dans la protection des monts sous-marins de la C.-B.





93 % des montagnes sous-marines au large des côtes de la Colombie-Britannique vont devenir la deuxième plus grande zone de protection marine du Canada.

OTTAWA, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg - Le 7 février 2023 - Oceana Canada célèbre l'engagement de Pêches et Océans Canada à publier un projet de règlement pour protéger une zone de 133 019 km2 au large de la côte ouest de l'île de Vancouver, où se trouvent des cheminées hydrothermales et 93 pour cent des montagnes sous-marines connues au Canada, appelées monts sous-marins. Le projet de règlement arrive après des années de travail acharné de la part des peuples autochtones, de différents intervenants, d'organismes gouvernementaux et de groupes de conservation visant à protéger cette zone, dont la superficie est quatre fois supérieure à celle de l'île de Vancouver, et qui est appelée à devenir la plus récente et la deuxième plus grande zone de protection marine (ZPM) du Canada.

En juillet 2018, Oceana Canada s'est associée à Pêches et Océans Canada, à la Nation Haïda et à Ocean Networks Canada pour explorer les monts sous-marins et identifier les espèces marines. Grâce à cette exploration en eaux profondes, la recherche a révélé l'existence de forêts pluricentenaires de coraux arborescents rouges et d'éponges de verre qui abritent de nombreux animaux, dont des lys de mer, des gorgonocéphales, des pieuvres, des langoustes et plusieurs sébastes à longue durée de vie. Au-dessus des monts sous-marins, la remontée d'eaux profondes riches en nutriments alimente la croissance de la vie planctonique qui attire les grandes espèces telles que les thons, les requins et les baleines incluant les baleines à bosse, ainsi que les oiseaux de mer, dont les macareux moines.

«?La remarquable diversité et l'abondance de la vie sur les monts sous-marins et aux alentours ne laissent aucune place à l'hésitation quant à leur protection,?» a déclaré le Dr Robert Rangeley, directeur scientifique d'Oceana Canada. «?La nature fragile des monts sous-marins et leur importance pour la vie marine signifient que nous devons interdire toute activité susceptible de les menacer, comme les engins de pêche traînants ou l'exploitation minière en eaux profondes. Il s'agit d'une étape cruciale vers la protection de cet écosystème marin extrêmement important.?»

L'annonce d'aujourd'hui a été faite à IMPAC5, un forum mondial sur la protection de l'habitat marin, qui a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, et dans les environs. Elle reflète l'intention d'assurer une protection permanente des habitats marins contre les activités destructrices ayant déjà menacé plusieurs monts sous-marins et cheminées hydrothermales fragiles à travers le monde, mettant ainsi en danger la santé d'écosystèmes entiers. Oceana Canada continuera de militer pour la création officielle de la ZPM et la mise en oeuvre d'une cogestion avec les Premières nations de la région?: le Conseil de la nation haïda, le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, ainsi que les Premières nations Pacheedaht et Quatsino.

La ZMP, nommée «?Tang. ?wan - ?a?x?iqak - Tsig?is?» par les Premières Nations Haïda, Nuu-chah-nulth et Quatsino, contribue aux engagements internationaux du Canada à protéger 25 % de ses zones marines et côtières d'ici 2025. Une fois que le projet de règlement sera rendu public, il y aura une période de commentaires de 30 jours pour le public, après quoi Pêches et Océans Canada prendra sa décision finale sur la désignation de ces monts sous-marins comme ZPM.

Pour en savoir plus sur l'importance de la protection des habitats marins et découvrir des images rares et saisissantes de l'expédition d'Oceana Canada dans les monts sous-marins du Pacifique Nord-Est, en collaboration avec le MPO, la Nation haïda et Ocean Networks Canada, consultez le site protectoceans.ca/expeditions/monts-sous-marins-du-pacifique-nord-est/.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d'Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d'aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d'autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

Contacts: Angela Pinzon, Pilot PMR, [email protected],?647-295-0517; et Lesley Wilmot, Oceana Canada, [email protected], 647-535-6326.

