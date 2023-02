Prometheus Materials obtient plusieurs certifications ASTM en vue d'une production initiale à plein rendement





Prometheus Materials, le chef de file des matériaux de construction durables, a obtenu les certifications de base ASTM C129 pour les blocs de béton non porteurs, et ASTM C90 pour les blocs de béton porteurs pour son bio-ciment, ce qui confère à l'entreprise une reconnaissance importante alors qu'elle lance sa production. Ce développement s'inscrit dans la foulée des récentes annonces de l'entreprise, notamment la nomination de l'architecte de renom Vishaan Chakrabarti à son conseil d'administration, et un partenariat avec Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Prometheus Materials fournit à l'industrie de la construction une alternative durable au ciment Portland à forte intensité de carbone. Lorsqu'il est mélangé avec des granulats, son bio-ciment forme un bio-béton à très faible teneur en carbone qui offre des propriétés mécaniques, physiques et thermiques comparables ou, dans certains cas, supérieures au béton Portland à base de ciment.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ces deux certifications fondamentales alors que nous exécutons pleinement notre objectif de décarbonation du secteur de la construction », déclare Loren Burnett, PDG de Prometheus Materials. « Le produit de Prometheus Materials est sur le point de changer l'avenir de la construction, en convertissant l'une des industries les plus polluantes au carbone en une réalité à faibles émissions de carbone, et un jour le zéro carbone net. »

« L'avenir des solutions de construction durables est là », déclare Vishaan Chakrabarti, membre du conseil d'administration de Prometheus Materials. « Avec les certifications clés obtenues, j'espère que le produit de Prometheus Materials sera déployé à grande échelle dans un avenir proche, servant de remplacement majeur au béton à forte intensité de carbone que nous connaissons aujourd'hui. »

La production de ciment représente 8 % des émissions annuelles de CO2 et consomme 9 % de l'eau industrielle annuelle à l'échelle mondiale. Contrairement au ciment Portland traditionnel, le bio-ciment à base de microalgues de Prometheus Materials émet peu ou pas de CO2 et recycle 95 % de l'eau utilisée lors de sa production. Après la production, le bio-béton a la capacité de séquestrer le carbone incorporé tout au long de sa durée de vie.

Prometheus Materials fournit des matériaux de construction durables visant à accélérer la transition mondiale vers un avenir sans carbone. L'entreprise s'inspire des processus biologiques naturels en utilisant des microalgues pour produire un bio-ciment qui offre une alternative au ciment Portland à forte intensité de carbone. Mélangé à des granulats, ce bio-ciment forme un bio-béton à très faible teneur en carbone présentant des propriétés mécaniques, physiques et thermiques qui rivalisent avec celles du béton à base de ciment Portland. Découvrez comment l'entreprise oeuvre en faveur de la décarbonation de l'industrie des matériaux de construction sur prometheusmaterials.com.

