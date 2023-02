Avania acquiert MAXIS et renforce ainsi sa position de leader des technologies médicales à travers l'expertise dans le domaine préclinique, clinique et des stratégies réglementaires





Avania, un organisme de recherche sous contrat (Contract Research Organizations ou CRO) leader mondial dans le domaine de la technologie médicale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de MAXIS, un fournisseur de services de développement de technologies médicales de renom possédant une expertise en ingénierie préclinique, en validation et vérification de la conception, en affaires réglementaires, en services cliniques sur le terrain et en gestion des essais. MAXIS possède des bureaux à San Jose, en Californie, et à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, ainsi que d'autres effectifs opérationnels dans ces régions. Avec MAXIS, la nouvelle entité sera à même de fournir une expertise stratégique et opérationnelle inégalée qui permettra aux innovateurs de dispositifs médicaux et des fabricants d'équipements originaux (OEM) d'améliorer leurs produits finaux.

«?Cette acquisition renforce notre position en tant qu'organisme de recherche sous contrat leader centré sur les technologies médicales, en faisant progresser les technologies médicales innovantes de la phase d'idéation à la commercialisation, en fournissant une gamme de services hautement personnalisables, qui sont combinés avec de solides stratégies réglementaires, cliniques et opérationnelles mondiales pour répondre aux besoins uniques des équipementiers émergents?», a déclaré la PDG d'Avania, Sapna Hornyak. «?L'acquisition de MAXIS renforce notre stratégie et élèvera nos capacités auprès d'une clientèle plus large, et ce à mesure que nous continuons à innover et à nous développer?», ajoute-t-elle.

Les clients de MAXIS bénéficieront de la couverture internationale étendue d'Avania, avec un accès au vaste réseau de la société aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Australie. En outre, Avania apportera des services enrichis aux deux entités, notamment en matière de biostatistique, d'analyse de données et de rédaction médicale.

L'engagement de longue date de MAXIS envers les entreprises technologiques émergentes sera considérablement renforcé par l'infrastructure sophistiquée et les vastes ressources d'Avania?», a déclaré Kathleen Marshall, présidente de MAXIS Medical. «?Le discernement d'Avania quant à notre valeur stratégique dans le continuum du développement des technologies médicales fut convaincant et décisif, et nous sommes ravis de pouvoir continuer notre mission avec leur équipe », ajoute-t-elle.

Les clients d'Avania profiteront de toute une équipe d'experts dans le domaine du conseil préclinique, clinique (diagnostics in vitro, intelligence artificielle/apprentissage par machine et logiciel en tant que dispositif médical) et réglementaire. En outre, MAXIS renforcera la présence d'Avania dans le segment des technologies innovantes et dans de nombreux domaines thérapeutiques.

À propos d'Avania

Avania est l'un des principaux organismes mondiaux de recherche sous contrat, offrant une gamme complète de services, axés sur la gestion des études cliniques pour la technologie médicale, les DIV, les produits biologiques, et les produits combinés dispositif-médicament, à l'échelle internationale. Avania soutient les produits, de la première phase humaine jusqu'à la phase post-commercialisation, avec la même approche personnalisée. Lorsque vous avez besoin de faire progresser votre technologie médicale, il vous faut Avania. L'objectif d'Avania est d'être votre partenaire mondial de confiance dans l'évolution de votre technologie médicale, depuis l'innovation jusqu'à la commercialisation en passant par l'amélioration de la santé et du bien-être des patients.

About MAXIS

MAXIS est une société de développement de marchés cliniques dont l'objectif est de maximiser le succès clinique, commercial et de mise sur le marché de technologies médicales innovantes. La capacité de MAXIS à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies flexibles, ainsi que son engagement à fournir un soutien complet et à long terme, en font un partenaire unique pour les entreprises de technologies médicales émergentes. Notre expérience vaste et variée en matière de démarrage d'entreprise nous permet de créer et d'adapter des stratégies hautement personnalisées et orchestrées afin de faire avancer des dispositifs innovants de la phase de développement vers celle de la commercialisation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

