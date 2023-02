Esri lance son nouveau logiciel ArcGIS Reality pour capturer le monde en 3D





Les entreprises, les gouvernements et les organisations scientifiques comptent de plus en plus sur les drones, les avions avec équipage et les satellites pour capturer les images. Des données d'imagerie détaillées offrent une visibilité sur les opérations et les opportunités, extraient les informations de chaque pixel et transforment les images statiques en représentations numériques dynamiques du monde. Des modèles 3D et des cartes haute résolution de chantiers de construction, de paysages urbains complexes ou de pays entiers permettent à ces organisations d'analyser et d'interagir avec un monde numérique qui montre avec précision les lieux et les situations tels qu'ils sont. Superposant plusieurs niveaux d'informations géospatiales, comme les relevés cadastraux, les réseaux d'utilité publique, les modèles d'information de construction (BIM) et les données de capteurs en temps réel, ils deviennent des jumeaux numériques de la réalité. Ceux-ci permettent une meilleure compréhension du monde grâce à l'analyse, à la surveillance des actifs ou même à la simulation prédictive.

Ce besoin de saisir la réalité comme base pour les jumeaux numériques élargit le marché de l'imagerie aérienne, qui devrait passer de 1,4 milliard USD en 2017 à plus de 4 milliards USD d'ici 2025. Pour soutenir cette tendance intersectorielle, Esri, leader mondial des technologies de localisation intelligente, lance ArcGIS Reality.

« Les jumeaux numériques sont devenus un outil essentiel pour de nombreux secteurs, et pour être efficaces, ils s'appuient sur des cartes et des modèles 3D très précis et actualisés dérivés de l'imagerie », déclare Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Nous sommes heureux d'offrir cette nouvelle famille de produits aux professionnels qui numérisent notre monde pour nous aider à mieux le comprendre, que leurs opérations soient grandes ou petites, locales ou mondiales. »

ArcGIS Reality est une gamme de produits pour la cartographie du site, de la ville et du pays ? qui s'appuie sur le nouveau moteur ArcGIS Reality :

ArcGIS Reality pour ArcGIS Pro ? une nouvelle extension du logiciel GIS phare d'Esri, permettant aux utilisateurs d'entrer des images à partir de drones ou d'avions avec équipage pour générer des sorties 3D pour la cartographie de la réalité.

? une nouvelle extension du logiciel GIS phare d'Esri, permettant aux utilisateurs d'entrer des images à partir de drones ou d'avions avec équipage pour générer des sorties 3D pour la cartographie de la réalité. ArcGIS Reality Studio ? une nouvelle application ciblée pour la cartographie de la réalité à partir d'images aériennes pour des villes et des pays entiers. Une interface intuitive centrée sur la carte permet une grande efficacité de production pour fournir des représentations de grande précision de la réalité.

? une nouvelle application ciblée pour la cartographie de la réalité à partir d'images aériennes pour des villes et des pays entiers. Une interface intuitive centrée sur la carte permet une grande efficacité de production pour fournir des représentations de grande précision de la réalité. Site Scan pour ArcGIS ? logiciel de cartographie de la réalité de bout en bout basé sur le cloud d'Esri pour l'imagerie par drone, conçu pour simplifier la gestion des programmes de drones, la collecte, le traitement et l'analyse de données d'imagerie.

? logiciel de cartographie de la réalité de bout en bout basé sur le cloud d'Esri pour l'imagerie par drone, conçu pour simplifier la gestion des programmes de drones, la collecte, le traitement et l'analyse de données d'imagerie. ArcGIS Drone2Map ? une application intuitive axée sur la cartographie de la réalité à partir des images de drones, permettant le traitement hors ligne et la cartographie rapide sur le terrain.

