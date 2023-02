«Nous pouvons mettre fin à la fraude au double financement dès cette année», déclare la Chambre de commerce internationale du Royaume-Uni en lançant une nouvelle initiative en ce sens





La Chambre de commerce internationale du Royaume-Uni (ICC Royaume-Uni) a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative visant à renforcer le secteur financier britannique contre les effets de la fraude au double financement. Dirigée par le Centre pour le commerce et l'innovation numériques (C4DTI), l'initiative s'appuiera sur les capacités de rassemblement de l'ICC Royaume-Uni pour réaliser ce projet phare dans le cadre de l'engagement du C4DTI intitulé Shutting fraudsters out of trade (Débarrasser le commerce des fraudeurs) en partenariat avec MonetaGo.

La fraude au double financement consiste, pour les fraudeurs, à obtenir frauduleusement de l'argent plusieurs fois pour la même transaction. Ainsi, un fraudeur peut s'adresser à plusieurs banques pour faire faire financer exactement la même transaction, sans que les banques aient la possibilité de procéder à une vérification par recoupement. La réglementation en matière de confidentialité interdit aux banques de partager avec d'autres banques des informations sur les transactions qu'elles ont financées, ce qui crée une zone grise que les fraudeurs exploitent pour financer plusieurs fois la même transaction. Impossible à détecter par les outils d'IA et de KYC («Know Your Customer») disponibles mais cloisonnés, ce type de fraude nécessite une approche écosystémique innovante et collaborative. À ce jour, la fraude au double financement a soustrait à l'échelle mondiale des milliards de dollars au secteur des services financiers.

D'ici fin 2023, les banques britanniques pourront s'assurer qu'une transaction donnée n'a pas été financée plusieurs fois par le secteur bancaire. Même si certains détails resteront confidentiels, la plupart des banques commerciales du Royaume-Uni ont accepté de participer au projet et d'autres devraient les rejoindre en temps voulu. Le Royaume-Uni deviendrait ainsi la première économie du G7 à s'attaquer à ce problème, ce qui permettrait d'économiser des centaines de millions de livres sterling qui pourraient être mieux dépensés pour faciliter les transactions commerciales légales. Dans le contexte d'un déficit mondial de financement des échanges commerciaux s'élevant à 1 700 milliards de dollars, il est essentiel que le moindre centime aille à des entreprises légitimes.

«Au cours des cinq prochaines années, l'innovation technologique va changer la donne dans la finance et le Royaume-Uni jouera un rôle majeur dans les réformes législatives MLETR (pour: Model Law on Electronic Records, ou loi-type sur les enregistrements informatiques). Cette démarche permettra la mise en oeuvre d'une innovation indispensable qui révolutionnera la finance», a déclaré Chris Southworth, secrétaire général de l'ICC Royaume-Uni.

«Les innovations ne nécessitent pas toutes des années pour générer de la valeur et l'élimination, en partenariat avec MonetaGo, de la fraude au double financement est un excellent exemple d'une solution qui existe déjà et qui aura un impact important à court terme. L'ICC Royaume-Uni est particulièrement bien placée pour favoriser l'accélération de l'éradication de la fraude au double financement afin que, d'ici fin 2023, chaque livre sterling de financement aille à une entreprise levant légitimement des fonds.»

Pour lutter contre la fraude au double financement, l'ICC Royaume-Uni s'est associée au fournisseur de technologie financière MonetaGo. Opérationnelle depuis 2018, la solution «Secure Financing» de MonetaGo traite des millions de transactions en Asie en empêchant activement tout double financement dans le domaine de l'escompte des créances et du financement des factures. Disponible dans le cadre de la nouvelle offre de service API Gateway de SWIFT, elle permet à ses quelque 11 000 établissements financiers membres d'accéder au service MonetaGo. Élaborée à partir de zéro et conforme aux normes internationales, cet utilitaire de prévention de la fraude se connecte à une vaste série de plateformes de financement.

L'ICC Royaume-Uni est le bureau de représentation britannique de la Chambre de commerce internationale, la plus grande organisation commerciale mondiale qui représente 45 millions d'entreprises localisées dans une centaine de pays. L'ICC a pour mission de promouvoir un commerce inclusif, durable et vert. Ses règles régissent 25 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux mondiaux.

L'ICC Royaume-Uni représente les entreprises britanniques au niveau intergouvernemental, notamment aux Nations Unies, au G20 et à l'Organisation mondiale du commerce. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iccwbo.uk.

Le C4DTI (pour: Centre for Digital Trade and Innovation, ou Centre pour le commerce et l'innovation numériques) est une initiative mondiale dirigée par l'ICC Royaume-Uni et basée à Teesside, dans le nord-est de l'Angleterre. Créé en avril 2022 en tant que partenariat public-privé, il a pour mission d'accélérer la numérisation du commerce britannique et de promouvoir l'adoption de cadres juridiques, de normes et de règles interopérables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur c4dti.co.uk.

La solution «Secure Financing» de MonetaGo permet aux banques et aux financiers traditionnels ainsi qu'aux institutions financières non bancaires, aux fintechs et aux fonds de financement du commerce de repérer toute duplication des demandes de financement liées aux factures, connaissements, lettres de transport aérien, récépissés d'entrepôt, bons de commande et autres documents connexes aux transactions commerciales.

Depuis son entrée en pleine capacité en 2018, le système Secure Financing a traité plus de 4 millions de transactions et a été intégré à l'infrastructure compatible API de SWIFT en tant que premier service tiers sur SWIFT. Il offre ainsi à ses institutions membres un outil essentiel pour lutter contre la fraude au double financement dans le contexte du financement des échanges commerciaux et des chaînes d'approvisionnement.

MonetaGo a récemment reçu le Prix Best Fintech Startup in Trade 2022 décerné par la Global Trade Review. Sa solution Secure Financing a été nommée Best Solution in Trade Finance dans le cadre des AMTD DigFin Innovation Awards lors de la Hong Kong Fintech Week 2021, et Most Effective Bank-Fintech Partnership lors des IBS Intelligence Global Fintech Innovation Awards 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur monetago.com.

