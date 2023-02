Des escrocs en ligne demandent des photos intimes et de l'argent : Informez-vous pour mieux vous protéger contre la sextorsion





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se joint à d'autres organismes d'application de la loi au Canada et à l'étranger pour diffuser un avertissement au sujet de la sextorsion financière. La collectivité policière encourage tout le monde à se renseigner sur cette forme de criminalité et à apprendre comment s'en protéger, soi et ses proches.

La sextorsion financière est un type de chantage en ligne qui tend malheureusement à la hausse. C'est quand quelqu'un vous demande de lui envoyer des photos ou des vidéos intimes et menace ensuite de les partager si vous ne lui versez pas d'argent. Les contrevenants qui recourent à ce genre de stratagème ciblent souvent des jeunes en utilisant de faux comptes et en se faisant passer pour des filles du même âge que les éventuelles victimes. Habiles, organisés et très efficaces, ils adoptent une attitude menaçante et agressive pour obtenir ce qu'ils veulent de leur proie. Il est important de se rappeler que des ressources de soutien existent.

La hausse des cas de sextorsion financière est une crise de sécurité publique qui touche fortement les jeunes dans le monde entier. Toute personne peut se faire sextorquer par le biais d'un téléphone, d'une console de jeux ou d'un ordinateur, y compris les enfants, qui peuvent être ciblés à la maison, dans leur salle de classe et dans d'autres lieux publics. Il convient donc d'appliquer les principes de sécurité en ligne en activant les paramètres de confidentialité et de sécurité dans les comptes de médias sociaux et en s'abstenant de suivre ou d'ajouter comme amis des inconnus.

Personne n'est à l'abri de la sextorsion financière, mais de récentes études laissent croire que les jeunes garçons représentent la majorité des cas recensés dans la dernière année. Selon Cyberaide.ca, la centrale canadienne pour les signalements en la matière, 87 % des incidents de sextorsion portés à son attention concernaient des garçons. Il ne faut toutefois pas oublier que, malgré cette statistique, n'importe qui peut être victime de sextorsion, et vous pouvez obtenir de l'aide si vous pensez que c'est votre cas.

Que faire si vous êtes victime de sextorsion financière :

Cessez toute communication avec la personne.

Désactivez votre compte de médias sociaux, sans toutefois le supprimer ni en effacer vos photos.

Enregistrez une copie de toute image que vous avez envoyée et faites des saisies d'écran des messages et du profil de la personne, y compris son nom d'utilisateur.

Ne cédez pas aux menaces; n'envoyez pas d'argent ni d'autres photos.

Selon une analyse menée par le Centre canadien de protection de l'enfance à partir de 6?500 récits d'expériences vécues publiés sur un forum populaire d'aide aux victimes, le fait de se plier aux exigences d'un extorqueur l'amène souvent à formuler d'autres demandes par la suite.

Suivez votre instinct et usez de prudence lorsque vous communiquez en ligne.

Parlez à un adulte de confiance et signalez ce qui s'est passé à Cyberaide.ca ou à votre service de police. Vous n'aurez pas d'ennuis avec la police puisque vous n'êtes pas en tort. En signalant les faits, vous contribuerez à protéger d'autres jeunes.

Sachez que vous pouvez vous en sortir.

Malgré ce que peut vous faire croire le contrevenant, vous n'êtes pas seul(e) et votre vie n'est pas foutue. Ces contrevenants sont malins, mais les services de police collaborent pour contrer leurs agissements.

Même si la sextorsion financière se produit en ligne, elle peut avoir de graves répercussions dans la vie réelle. Sous la menace et l'agressivité du contrevenant, les victimes peuvent se sentir seules, honteuses, apeurées et parfois désespérées au point de se faire du mal. D'innombrables enfants et adultes au Canada et ailleurs dans le monde ont été menacés par des contrevenants. Il existe des ressources pour vous aider. Vous n'êtes pas seul(e).

Si vous avez besoin d'aide, des ressources sont à votre disposition :

Cyberaide.ca fournit de l'information sur la sécurité en ligne et sur la manière de faire un signalement. Vous pouvez fournir vos coordonnées ou remplir le formulaire de façon anonyme.

Cyberaide.ca gère également le projet Arachnid, qui aide les victimes à supprimer leurs photos du Web.

Tefaispassextorquer renseigne sur la façon de se prémunir contre la sextorsion et d'obtenir de l'aide.

AidezMoiSVP.ca fournit de l'information sur le soutien émotionnel, les démarches pour faire un signalement et l'aide à fournir à un ami, ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes.

Sécurité publique Canada offre des ressources d'information aux jeunes, aux parents et aux tuteurs sur les dangers en ligne, y compris la sextorsion.

offre des ressources d'information aux jeunes, aux parents et aux tuteurs sur les dangers en ligne, y compris la sextorsion. Jeunesse, J'écoute peut fournir un soutien urgent sur le plan émotionnel et de l'information sur les mesures à prendre.

Le Centre antifraude du Canada met à la disposition du public des ressources sur la sextorsion.

met à la disposition du public des ressources sur la sextorsion. Le Répertoire des services aux victimes du ministère de la Justice permet de connaître les ressources qui s'offrent dans votre communauté à l'intention des enfants victimes d'exploitation sexuelle en ligne.

La sextorsion financière en ligne est un crime sans frontières. Les services de police canadiens et étrangers continuent de collaborer pour contrer ce fléau.

Faits en bref :

Cyberaide.ca a observé une hausse de 56 % des cas de jeunes victimes de sextorsion entre mars et août 2022.

Cyberaide.ca a reçu plus de 600 signalements de sextorsion en juillet et août 2022 et il en reçoit actuellement 200 par mois en moyenne.

Citations :

Protéger nos jeunes contre la sextorsion financière est d'une importance primordiale. L'impact sur ces victimes vulnérables est dévastateur et peut entraîner des traumatismes psychologiques et de graves problèmes de santé mentale. La GRC s'est engagée à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour enquêter sur ce crime, ainsi que de développer des campagnes de sensibilisation et de prévention du public pour éliminer la stigmatisation associée à ce crime en ligne et défendre les victimes, assurant qu'il y ait une vie après les images.

Brenda Lucki

Commissaire, Gendarmerie royale du Canada

La GRC est heureuse de collaborer avec des partenaires dans le monde pour assurer la protection des jeunes en ligne. Ces crimes sont réels, ils ont des répercussions graves, et les jeunes doivent comprendre que la police est là pour les soutenir. Des contrevenants s'en prennent aux jeunes et c'est inacceptable. La collectivité policière internationale est unie pour lutter contre ces crimes.?

Gord Sage

Surintendant principal, Services d'enquêtes spécialisées et de nature délicate, Gendarmerie royale du Canada

La sextorsion est une crise de sécurité publique qui menace les enfants au Canada. Les contrevenants qui s'y livrent sont très organisés et emploient des tactiques de manipulation agressives pour forcer les jeunes à faire ce qu'ils exigent. Il est primordial d'en parler à vos adolescents et de leur rappeler qu'ils peuvent toujours se tourner vers vous. Tant que les gouvernements n'obligeront pas les entreprises de technologie à rendre des comptes et à mettre en place des mesures de protection pour empêcher les adultes inconnus d'entrer en contact avec des enfants dans des lieux virtuels non supervisés, les parents constitueront la première ligne de défense contre cette menace.?

Lianna McDonald

Directrice exécutive, Centre canadien de protection de l'enfance

La coopération internationale n'a jamais été aussi importante pour lutter contre l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. La force du Virtual Global Taskforce (VGT) consiste à partager l'expertise et à prendre rapidement des mesures coordonnées contre les nouvelles tendances mondiales telles que la montée de la sextorsion financière. En tant que président du VGT, je suis déterminé à prendre toutes les occasions qui se présentent pour lutter contre cette menace, protéger les enfants et cibler les contrevenants.

Bien que nous sommes déterminés à mener une lutte sans merci contre ces fléaux, nous tenons à rappeler, en cette Journée pour un Internet plus sûr, combien il est important de continuer à discuter ouvertement de la sécurité en ligne dans nos communautés et surtout avec les jeunes de notre entourage. Fort heureusement, il existe une panoplie d'outils et de ressources de prévention dans le monde entier pour appuyer les parents et gardiens, les professionnels et les jeunes, notamment les activités de la Journée pour un Internet plus sûr et le site Web CEOP Education au Royaume-Uni.

Robert Jones

Président, Virtual Global Taskforce

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2023/des-escrocs-ligne-demandent-des-photos-intimes-et-largent-informez-mieux-proteger

Liens pertinents selon le pays :

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 14:46 et diffusé par :