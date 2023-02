Lygg élargit son programme de vols en avion privé aux voyages d'affaires en général dans les pays nordiques





Alors que les voyages d'affaires reprennent leur rythme d'avant la pandémie et que les employés se débattent avec les difficultés des compagnies aériennes commerciales, Lygg redéfinit les voyages d'affaires en proposant des vols privés au prix des vols commerciaux. Le concept de cette start-up finlandaise, spécialisée dans le transport aérien régional, repose sur l'utilisation d'avions privés existants et de leurs pilotes, ainsi que sur des services de transport en voiture, pour proposer des itinéraires de vol qui emmènent les passagers vers des destinations mal desservies par les compagnies aériennes habituelles, et vers des villes européennes avec un service porte-à-porte. En janvier, Lygg a commencé à proposer des liaisons aériennes au départ et à destination d'Helsinki (Finlande), d'Örebro (Suède), de Linköping (Suède) et de Tallinn (Estonie), à partir du lundi 16 janvier 2023.

Cette nouvelle étape en matière de lignes aériennes fait suite à un nombre record de vols promotionnels et de vols charters effectués en 2022 pour familiariser les clients avec les offres de Lygg. Depuis juin dernier, date du début des activités, Lygg a effectué 52 vols vers 17 destinations dans 12 pays européens.

« Ces nouvelles liaisons aériennes confirment que le modèle de voyage régional de Lygg trouve un écho auprès du monde des affaires », a déclaré Roope Kakäläinen, CEO et cofondateur de Lygg. « D'une part, nous donnons satisfaction aux voyageurs grâce à une efficacité sans faille à compter du moment où ils posent le pied sur le trottoir jusqu'à celui où ils s'assoient dans l'avion, ce qui promet des économies pour les entreprises. D'autre part, nous offrons aux exploitants de petits avions la possibilité de prévoir à l'avance les heures de vol et donc, de prévoir leurs chiffre d'affaires. Des clients satisfaits, des économies, de la rentabilité : c'est une combinaison gagnante ».

Les nouvelles destinations de villes et de pays proposées par Lygg sont reliées par des vols de correspondance directs, planifiés et optimisés par la plateforme de mobilité intelligente de Lygg, au coeur de laquelle se trouve son modèle commercial orienté vers le client et la demande. L'application client Lygg permet aux entreprises ayant des besoins réguliers en matière de transport de réserver des itinéraires de point à point dans toute l'Europe.

« Nous avons des personnes qui se déplacent chaque semaine, donc l'utilisation [des vols privatisés] pourrait être très active... nous avons [également] beaucoup de visiteurs [qui viennent] ici à l'usine. L'aérodrome le plus proche est à Kuopio, d'où il faut toujours du temps pour arriver ici [IIsalmi] », explique Tommi Väänänen, qui dirige la chaîne d'approvisionnement de Ponsse Plc, l'un des principaux fabricants mondiaux de machines forestières à grande échelle. Ponsse prévoit d'utiliser les vols de liaison directe Helsinki-Iisalmi existants de Lygg pour accéder plus facilement au site éloigné de l'entreprise.

Depuis 2020, la plateforme régionale de voyages aériens de la start-up scandinave s'attaque aux inefficacités du modèle actuel des voyages d'affaires régionaux en répondant par ses solutions. Les défaillances du secteur de l'aviation se sont intensifiées avec le retour en masse des passagers après les récents confinements liés à la pandémie ( Pourquoi les retards et les annulations de vols sont si importants cet été - Vox.) Lygg vise à contourner ces problèmes en proposant à ses clients des solutions de transport aérien régional sur mesure comme alternative aux lignes aériennes commerciales court-courriers, qui ont vu leurs vols supprimés en raison de la pandémie ou ont simplement été absorbés pour remplir les avions des transporteurs long-courriers.

La technologie qui alimente la plateforme de Lygg permet de mesurer avec précision le volume de passagers et de fret dans le temps, ce qui permet à Lygg d'organiser durablement des fréquences de vol avec le moins de sièges vides possible. Les nouveaux vols desservent les destinations avec les rotations suivantes :

Helsinki, Finlande : Örebro, Suède, vol quotidien du lundi au vendredi ;

Helsinki, Finlande : Lynköping, Suède, vol hebdomadaire ;

Örebro, Suède : Tallinn, Estonie, vol quotidien du lundi au vendredi ;

Helsinki, Finlande : Tallinn, Estonie, jusqu'à trois vols par jour, avec une intensification progressive prévue jusqu'à six rotations quotidiennes.

La plateforme Lygg réconcilie également la distance et la charge utile pour une attribution intelligente des actifs, en cherchant à faire correspondre les bons avions et les bonnes installations à la demande. Les avions déployés sur les itinéraires de vol sont optimisés à leur pleine capacité ou s'en approche le plus possible. Il est important de noter que la plateforme offre aux opérateurs de la flotte numérisée de Lygg un avantage sans précédent : celui de la prévisibilité et de la garantie du chiffre d'affaires pour cette catégorie d'avions. En outre, l'optimisation des actifs permet également de réduire fortement les émissions de carbone. Par exemple, un vol direct Tampere-Stockholm, par rapport à l'offre d'une compagnie aérienne traditionnelle via une plateforme, réduit les émissions de carbone de 43 %. Les avions prévus actuellement pour desservir les nouvelles destinations sont les suivants :

Un Pilatus PC-12, avion monomoteur à turbine

Deux Piper Pa-31, bimoteurs à piston turbocompressé

Deux Beechcraft Super King Air 200, bimoteurs à turbopropulseur

La solution de voyage d'affaires Lygg maximise l'efficacité et offre aux clients une réduction des coûts inutiles associés aux compagnies aériennes commerciales en opérant à partir de petits aéroports et d'aérodromes périphériques ou de terminaux privés. Enfin, le temps et l'argent perdus en envoyant du personnel sur des lignes aériennes commerciales sont récupérés en exploitant des actifs sous-utilisés, notamment des aéroports et de nouvelles catégories d'avions. Les nouveaux vols seront effectués à partir de terminaux d'affaires premium privés, conviviaux et services offerts, à Helsinki et à Tallinn. Des aéroports locaux seront utilisés à Örebro et Linköping.

« C'est un marché biface qui est rentable dès le premier jour d'exploitation pour toutes les parties bénéficiant de notre offre », a déclaré Jari-Jussi Viinikkala, directeur financier et cofondateur de Lygg. « L'expérience client attrayante de Lygg a vaincu la réticence des passagers à voyager pour affaires et a fait gagner de la valeur aux opérateurs. En rouvrant des lignes directes qui avaient disparu en raison de la pandémie et en en créant de nouvelles, Lygg relance l'économie dans les régions que nous desservons ».

À propos de Lygg

Grâce à sa plateforme, Lygg propose aux clients des transports aériens régionaux privés porte-à-porte, en vols directs, à des coûts de vols commerciaux. Lancée en Finlande en 2020, Lygg a été fondée par Flymass Oy pour transformer l'expérience des vols d'affaires. Grâce à son application, les clients gagnent du temps et bénéficient d'une facilité de voyage tout en favorisant un écosystème d'aviation durable. www.lygg.com

