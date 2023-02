DroneBase lève 55 millions USD et entame une nouvelle phase dans l'inspection avancée avec sa nouvelle marque Zeitview





Renforçant encore davantage son leadership sur le marché des logiciels d'inspection avancés dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, DroneBase vient de lever 55 millions USD d'investissements et change de nom pour devenir Zeitview. Emmené par Valor Equity Partners, une société d'investissement en croissance opérationnelle finançant des entreprises technologiques et à vocation technologique, le tour de table a été complété par les investisseurs existants Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, et Hearst Ventures. Ces nouveaux fonds permettront à l'entreprise de développer ses logiciels basés sur l'intelligence artificielle et de consolider sa présence mondiale dans le secteur des solutions d'inspection avancées. La nouvelle coïncide avec une année de croissance rapide dans le secteur des énergies renouvelables, dont le lancement du North American Solar Scan (NASS), le premier système normalisé d'évaluation des actifs solaires permettant une meilleure surveillance des centrales solaires américaines. L'année dernière, Zeitview a ainsi contrôlé 43 GW de capacité solaire.

Sous le nouveau nom de Zeitview, la société poursuivra le développement de logiciels d'inspection de pointe permettant d'obtenir des informations rapides et précises, de réduire les coûts pour les exploitants et de maximiser les performances et la longévité. Le changement de nom résulte de la diversification croissante des outils de capture de données de l'entreprise : au-delà des drones à voilure tournante, les professionnels de l'inspection de Zeitview exploitent des avions avec équipage et les technologies des smartphones afin de proposer des solutions pertinentes et flexibles aux clients. La plateforme logicielle associée offrant des informations et des analyses approfondies permet aux clients de consulter aisément les résultats des données, où qu'ils soient.

"Nous mesurons l'importance du temps pour nos clients : d'une part, ils ont besoin d'analyses immédiates et précises concernant leurs actifs ; d'autre part, ils bâtissent des ressources énergétiques et des infrastructures conçues pour des décennies", a déclaré Dan Burton, fondateur et directeur général de Zeitview. "Grâce à nos solutions logicielles basées sur l'IA, nous sommes persuadés de pouvoir fournir cette réponse immédiate ainsi que la pérennité de nos clients, tout en étant de plus en plus agnostiques quant à l'outil que nous utilisons pour capturer les données les plus précises. Nous apprécions que Valor ait reconnu la puissance de nos services complets pour aider nos clients à développer, protéger et maintenir des infrastructures dans de multiples classes d'actifs dans le monde entier. Ils sont au fait des logiciels de transformation de l'énergie et de l'infrastructure et soutiennent les entreprises qui exploitent la technologie pour résoudre des problèmes complexes sur le plan opérationnel."

Le partenariat avec Valor permet à Zeitview de poursuivre la transformation du secteur de l'inspection aérienne au moyen de technologies émergentes et d'un logiciel d'IA exclusif. Les expériences opérationnelles acquises par Valor auprès d'entreprises complexes reposant sur des logiciels consolident l'engagement de Zeitview visant à développer ses capacités de capture de données par le biais de l'automatisation.

"Valor est depuis longtemps un chef de file de la science des données et de l'analytique pour améliorer les entreprises", explique Vivek Pattipati, partenaire chez Valor Equity Partners. "Grâce au développement continu des services de Zeitview et à son engagement dans la livraison d'informations précises et en temps réel grâce à un logiciel d'inspection avancé, nous sommes intrinsèquement alignés sur la mission. Nous nous réjouissons de soutenir Zeitview à l'aube du lancement de cette nouvelle marque et de son entrée dans une nouvelle ère en matière d'imagerie aérienne et de solutions de données."

Le terme Zeitview signifie littéralement "vue du temps" et reflète parfaitement la nature des services de l'entreprise et sa mission d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Outre la fourniture de données en temps réel, Zeitview propose des solutions à long terme permettant de suivre les évolutions d'un actif sur une période donnée. Zeitview reste déterminée à poursuivre son développement en s'appuyant sur sa position de leader du marché des services de drones, tout en proposant de nouveaux outils pour satisfaire les besoins évolutifs de sa clientèle. Avec le lancement du NASS l'an dernier, sa capacité à proposer un guichet unique aux détenteurs d'actifs sur plusieurs marchés et un réseau de pilotes en constante expansion dans le monde entier, Zeitview trace l'avenir de la collecte d'informations sans limites.

À propos de Zeitview

Zeitview développe pour sa clientèle mondiale du secteur de l'énergie et des infrastructures des logiciels d'inspection avancés permettant d'obtenir des informations rapides et précises, de réduire les coûts et de maximiser les performances et la longévité des actifs. Nous sommes reconnus pour notre capacité à travailler en partenariat avec nos clients pour mettre en place des solutions flexibles et à long terme pour leurs multiples classes d'actifs. Les plus grandes entreprises du monde font confiance à Zeitview, qui est active dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zeitview.com.

À propos de Valor Equity Partners

Valor Equity Partners est une société d'investissement en croissance opérationnelle axée sur l'investissement dans des entreprises à forte croissance à tous les stades de leur développement. Depuis des décennies, Valor offre à ses entreprises une expertise inégalée pour résoudre les défis de la croissance et de la mise à l'échelle. Valor collabore avec des entreprises et des entrepreneurs de premier plan soucieux des normes d'excellence les plus élevées et animés par la volonté de transformer leur secteur d'activité. Pour en savoir plus sur Valor Equity Partners, rendez-vous sur www.valorep.com.

