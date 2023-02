Cognite optimise les techniques de modélisation des données industrielles pour les jumeaux numériques afin de permettre une évolutivité 10 à 25 fois plus rapide des solutions industrielles





Cognite, un chef de file mondial des logiciels industriels, annonce aujourd'hui l'ajout de capacités avancées de modélisation de données basées sur des produits de données à sa plateforme de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®. La modélisation des données est essentielle pour créer et maintenir un jumeau numérique industriel ouvert basé sur des normes. La gestion des modèles de données en tant que produits de données accélère les déploiements et réduit le coût et la complexité de la mise à l'échelle des solutions numériques industrielles grâce à la normalisation et à la gouvernance.

Cognite Data Fusion® permet à plusieurs consommateurs de données d'exploiter les données partagées dans leurs outils et flux de travail individuels, le tout à partir d'une source unique et fiable. Les utilisateurs peuvent créer des produits de données et remplir des modèles de données qui réduisent la complexité du développement et de la mise à l'échelle de nombreuses solutions de gestion de la performance des actifs (APM) dans l'entreprise. Cognite Data Fusion® permet aux entreprises industrielles d'adopter facilement de bonnes pratiques de DataOps, où les experts qui connaissent les données, c'est-à-dire les data engineers et les data architects, collaborent avec les experts qui connaissent le contexte commercial des données, c'est-à-dire les experts en la matière et les data scientists.

Jusqu'à présent, les développeurs d'applications et les data scientists devaient explicitement interroger, filtrer et organiser les données pour leurs besoins. Avec leurs techniques avancées de modélisation des données, ces solutions facilitent plus que jamais l'identification et l'interprétation des données pour les consommateurs de données. Grâce à des capacités de recherche, de filtrage, de tri et d'agrégation plus robustes, les organisations à forts capitaux peuvent concevoir, déployer et adapter des solutions industrielles numériques 10 à 25 fois plus rapidement, ce qui se traduit par un RSI de 400 %, selon l'étude Forrester Total Economic Impacttm.

« Avec les dernières mises à jour de Cognite Data Fusion®, nous facilitons la synchronisation des systèmes informatiques et OT et fournissons un accès facile aux données industrielles complexes », déclare Moe Tanabian, directeur des produits chez Cognite. « Cognite Data Fusion® facilite la connexion et alimente les flux de données à travers une gamme de solutions industrielles. Cette version est spécifiquement axée sur les fonctionnalités permettant d'optimiser la production, la fiabilité, la maintenance et les mesures environnementales. »

